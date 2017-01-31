В Москве прошел межконфессиональный семинар по противоабортному консультированию

Межконфессиональный семинар по противоабортному консультированию прошел 27-28 января в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС). Об этом сообщает агентство Благовест-инфо.

Семинар явился продолжением круглого стола «Социальное служение религиозных общин – межконфессиональный обмен опытом», прошедшего накануне в ОВЦС в рамках ХХV Рождественских образовательных чтений. Курировала работу семинара, как и круглого стола, сотрудник ОВЦС Маргарита Нелюбова. Соорганизатором, а также переводчиком встречи выступила атташе по культуре посольства Ватикана в РФ Джованна Парравичини.

Участников семинара приветствовал руководитель русского отдела фонда «Kirche in Not» («Помощь Церкви в нужде») Петр Гуменюк, который поблагодарил руководство ОВЦС, организаторов этой встречи, посвященной спасению нерожденных детей. «Мы рассматриваем это мероприятие как продолжение встречи между Папой Франциском и Патриархом Кириллом в феврале прошлого года», – в частности, сказал он. Во время той исторической встречи, продолжил представитель фонда, был подписан документ, в котором содержится совместный анализ ряда судьбоносных, имеющих мировоззренческое значение, вопросов. Первый из них – положение христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. А второй касается «жизни от начала и до смерти» и, в самом широком смысле, – христианской семьи. Тема проходящего здесь семинара, уверен Петр Гуменюк, является поводом для живой встречи католиков и православных. Эта работа уже дает свои плоды: это, в частности, обмен опытом, возможность проводить совместные мероприятия. «Со стороны нашего фонда мы намерены совместно с православной и католической сторонами продолжать инициативы такого рода, тем более что эта тема не имеет под собой больших богословских разногласий, – подытожил Петр Гуменюк. – Сам предмет этого семинара – спасать жизнь – ясно говорит за себя. Поэтому я очень рад, благодарен, что я здесь с вами».

Главные гости семинара – Паола Бондзи из Милана и ее коллеги – не только рассказали, но продемонстрировали в формате ролевой игры, как проходит работа их центра, задача которого – «помочь женщине не выбирать аборт». «Центр помощи жизни при клинике Манджагалли» вот уже 32 года действует при самом крупном в Милане роддоме, где также совершается большое количество абортов. За это время благодаря деятельности центра родились 19 960 детей. Сотрудники центра оказывают необходимую в каждой конкретной ситуации помощь женщинам, решившим отказаться от аборта: финансовую, медицинскую, вещами, продуктами, средствами ухода за ребенком, помощь в оформлении документов. «Я думаю, христиане любых конфессий должны как-то объединиться, чтобы увеличить количество детей, которые могут родиться, – подчеркнула Паола. – Христос есть жизнь». По ее словам, нерожденный ребенок – «маленький и тихий, а мы – большие и сильные, и думаем, что можем с ним делать, что хотим. Я бы хотела, чтобы мы стали голосом ребенка, который не может дать себя слышать».

В работе семинара приняли участие христиане различных конфессий, сотрудники кризисных центров, психологи, социальные работники из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Кирова и других городов России.

Католический священник Григорий Зволиньский, руководитель центра «Вифлеем в Вятке», рассказал, что в ходе работы семинара получил для себя ответы на ряд вопросов, и самый главный из них, который он намерен передать своим сотрудникам: «Подходите с любовью в сердце к каждому человеку». Главные трудности, с которыми приходится сталкиваться в работе центра, отметил священник, – это недостаток материальных средств, бюрократические препятствия и укоренившееся в российском общественном сознании мнение, что «аборт – это нормально».