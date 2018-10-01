Международная конференция «Античное наследие в рукописной книге Византии и Западной Европы» прошла в Москве

Международная научная конференция «Античное наследие в рукописной книге Византии и Западной Европы» состоялась 25-28 сентября в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ). Об этом сообщает агентство «Благовест-инфо».

В форуме приняли участие российские и итальянские специалисты по искусству и истории Византии и Западной Европы эпохи Средних веков и Возрождения. Конференция стала одним из мероприятий в рамках фестиваля культуры Возрождения, который проходил 24-28 сентября по инициативе Историко-культурного и просветительского центра ПСТГУ «Соборная палата».

Открывая конференцию, священник Константин Польсков, проректор ПСТГУ по научной работе, отметил: «Удивительным образом античность и ее реплики в разных веках оказываются очень современными. Античность – это не только то, что было 2 тыс. лет назад; это и отголоски ее в Ренессансе, и классицизм, и в значительной мере современность, несмотря на то, что, казалось бы, ничего общего нет, но пытливый взгляд наверняка заметит. Свойство гуманитарного знания, человеческого гения – не пропадать. Если человек продолжает оставаться человеком и мыслит, если сердце его трепещет, то сразу восстанавливаются мосты, возникают параллели – смысловые и даже визуальные».Таким параллелям и было посвящено большинство докладов, которые, по словам о. Константина, призваны были показать, «как памятники, отделенные от нас столетиями, оказываются актуальными и говорящими сегодня».

Монс. Франческео Браски, сотрудник Амбросианской библиотеки (Милан) открыл пленарное заседание обстоятельным докладом о кардинале Федерико Борромео, архиепископе Милана, основателе Амброзианской библиотеки (1609 г.), продолжавшей традиции античных публичных библиотек, и о проводимой им работе по собиранию и изучению фондов знаменитого ныне хранилища бесценных книг, рукописей и произведений искусства. О. Франческо проанализировал тексты предписаний, адресованных сотрудникам библиотеки, в которых сам кардинал сформулировал принципы научного подхода к отбору, изучению и публикации рукописей и книг. Внимание докладчика привлекли также подробнейшие инструкции, которыми создатель библиотеки напутствовал экспедиции в страны Ближнего Востока и в Грецию, снаряжаемые им для приобретения древних рукописей. Федерико Борромео подчеркивал заинтересованность библиотеки, в первую очередь, в рукописном наследии Святых отцов, но не только – он был рад приобретению античных авторов, памятников иудейской, исламской письменности, в поиске «варварских книг» (на армянском, персидском, грузинском, коптском, эфиопском и др. языках). «Из книг, далеких от католического вероучения, можно извлечь много полезного – это неожиданная точка зрения кардинала римской церкви XVI в.», – подытожил о. Франческо, добавив, что «идеи Федерико Барромео могу служить руководством и в наше время».

«Две рукописи Амброзианской библиотеки: греческий ’ E 16 sup.’ и латинский ’ G 111 inf ’» представила в своем докладе Паола Моретти.

Накануне конференции, 24 сентября, в рамках фестиваля античной культуры открылась выставка ««Эпоха в миниатюре. Античное наследие в рукописной книге Ренессанса», которую совместно организовали Амбросианская библиотека (Милан) и Российская государственная библиотека (РГБ). Сотрудник Отдела рукописей РГБ Марина Крутова рассказала участникам конференции о том, как формировалась многомиллионная книжная коллекция Румянцевского музея (ныне – РГБ), продемонстрировала редчайшие манускрипты XV-XVI вв. из собрания Отдела рукописей. В числе их были и те, что в 20-е гг. ХХ века после закрытия Троице-Сергиевой лавры попали в фонды РГБ из монастырской ризницы.

Юний Ювенал и Персий Флакк. Сатиры (Junius Juvenalis et Persius Flaccus. Saturae). Италия (Рим), около 1500 г. Пергамен. Латинский язык, гуманистический курсив. Фото: Мария Говтвань, РГБ

Елизавета Зотова (РГБ) представила в ходе конференции доклад «Античное наследие и традиции средневекового книжного искусства в итальянской рукописной книге эпохи Ренессанса (на примере рукописей из собрания РГБ)». Прозвучали также выступления российских ученых И. Орецкой, О. Воскобойникова, Е. Ефимовой, С. Ковалевской и других. Внимание докладчиков было сосредоточено на континуитете античных традиций и образов в европейской культуре.

Вечером 24 сентября в рамках фестиваля античной культуры состоялась открытая лекция «Колыбель Ренессанса. Как знаменитые семьи Флоренции создавали образ эпохи». Кандидат исторических наук Марина Лопухова рассказала о колыбели Ренессанса — Флоренции XV века, переживавшей новый художественный взлет увлечения античной культурой, сообщает сайт ПСТГУ. Также 27 сентября в Главном здании ПСТГУ выступила барочная капелла «Золотой век» под руководством Александра Листратова с программой «Встреча эпох: Ренессанс и барокко». Все музыкальные произведения будут исполняться на исторических барочных инструментах: скрипках, виолончели и клавесине.

28 сентября фестиваль завершила мультимедийная выставка «Эпоха в миниатюре. Античное наследие в рукописной книге Ренессанса», которая была открыта в главном здании ПСТГУ в Лиховом переулке, и концерт классической музыки, который прошёл вечером там же, в Соборной палате. В этот же день, 28 сентября, были подведены итоги фестиваля античной культуры в ПСТГУ.



Юлия Зайцева