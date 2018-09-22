Месса в Доме Святой Марфы: не забывать о своих корнях

На утренней Мессе 21 сентября Папа Франциск размышлял о призвании апостола Матфея, описанном в Евангелии дня.

В своей проповеди в часовне Доме Святой Марфы Святейший Отец отметил: кто-то может подумать, что Иисус был не особо силён в выборе ближайших учеников, призванных к великой миссии. Например, Матфей за деньги предавал свой народ, был коррумпированным сборщиком податей в пользу Рима. Однако в истории Церкви множество христиан, святых, были выбраны из низших слоёв, и мы всегда должны помнить, откуда пришли и чем грешили. Несмотря на всё былое, Господь проявил к нам Своё бесконечное милосердие и избрал для христианства и апостольства.

Избранный Матфей, отметил Папа, не стал роскошно одеваться, не хвастался новым высоким положением: это пример для людей Церкви, дабы они постоянно помнили о своих корнях, не гнались за карьерой и не копались в чужих грехах. Память об истоках – это залог эффективного и щедрого благовестия, отметил Святейший Отец.

Ответив на призыв Иисуса, Матфей отрекается от идолопоклонства деньгам и приглашает друзей из своего круга отпраздновать встречу с Учителем, которая полностью изменила его жизнь. Поэтому за его трапезой сидели «худшие из худших представителей общества того времени. И Христос был с ними», подчеркнул Папа Франциск. Такой проступок книжники не могли обойти вниманием, они пришли в негодование и обвинили Иисуса в нечистоте. Однако Господь призывает задуматься над словами «Милости хочу, а не жертвы»: Он пришёл именно к больным и грешникам. Милосердие Бога выходит ко всем людям и всех прощает, достаточно лишь искренне попросить о Небесной помощи.

«Познание милосердия Господа преисполнено тайны, — подчеркнул Папа. — Самая великая и прекрасная тайна — это сердце Бога. Если ты хочешь достичь самого сердца Бога, то должен идти путём милосердия и позволить относиться к тебе с милосердием».

Источник: Vatican News