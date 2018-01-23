Мексика: кровавое нападение во время Мессы в католическом храме

Кровавое нападение, которое произошло во время богослужения в одном из католических храмов Мексики, всколыхнуло всю страну, сообщает информационное агентство KAI.

На участников Св. Мессы, совершавшейся в городской церкви Экатепека с ножом набросился 33-летний мужчина. Он нанес сильный удар ножом одному мужчине, а еще четырех ранил. Преступник задержан и в настоящее время находится в руках полиции.

Экатепек, почти двухмиллионный город близ столицы Мексики, в феврале 2016 г. посетил Папа Римский Франциск, который совершил здесь Мессу. Участие в ней приняли около миллиона католиков. Половина жителей города живет в крайней бедности. Визит Папы Римского проходил в рамках посещения «периферии» и связанных с ней общественных проблем. В городе царит насилие. Постоянно поступают сведения о похищениях и убийствах жителей, в том числе — молодых женщин.

Во время воскресной Мессы в кафедральном соборе в Мехико кардинал Норберто Ривьера призвал к молитве не только за жертв нападения в храме в Экатепеке, но и за мексиканских политиков. Прелат отметил, что именно от них зависит построение экономики страны таким образом, чтобы нищее население городов-миллионников получило, наконец-то, шанс выйти из их безнадежной ситуации.

Источник: Седмица.ру