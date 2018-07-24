Меджугорье: начало миссии апостольского визитатора

В воскресенье 22 июля польский архиепископ Хенрик Хозер, апостольский визитатор с особыми полномочиями для прихода в Меджугорье, положил начало своей новой миссии. Монс. Хозер совершил торжественную Святую Мессу в сослужении с апостольским нунцием в Боснии и Герцеговине, епископом итальянской епархии Александрии и местными священниками.

«Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей!» — с этих слов Господа, переданных пророком Иеремией, архиепископ Хозер начал свою проповедь, подчеркнув цель своего назначения: Святейший Отец «посылает нас туда, где живут люди и где верные собираются в поисках спасения». В Меджугорье – констатировал прелат –паломники приезжают издалека, примерно из 80 стран мира. Расстояние измеряется километрами, и для их преодоления необходима «твердая и решительная мотивация, а также немалые средства, чтобы совершать многочисленные поездки». Однако «издалека» означает не только расстояние: это «экзистенциальная ситуация многих отдалившихся от Бога, от Христа, от Его Церкви и от света, придающего смысл жизни и направляющего ее к достойной цели». Все это объясняет, почему Святейший Отец назначил апостольского визитатора в приход Меджугорья: «Пастырская опека должна обеспечить стабильное и непрерывное сопровождение приходской общины Меджугорья и верных, прибывающих сюда с паломничеством».

Эта миссия – сказал далее монс. Хозер – включает не только дальних, но и ближних, также в двойном смысле. Во-первых, это те, кто поколениями живут на этом месте, являются прихожанами Меджугорья и свидетелями событий, происходящих здесь на протяжении уже тридцати семи лет. Во втором смысле ближние – это те, кто обладают «горячей, пылкой верой, желают быть в глубоком и благодарном единении с воскресшим и милосердным Господом».

Иерарх пригласил задуматься о том, почему так много людей приезжают в Меджугорье: «Они приезжают, чтобы встретить Бога, Христа, встретить Его Матерь. Чтобы обрести путь, ведущий к счастливой жизни в обители Отца и Матери; наконец, чтобы обрести путь Богородицы – самый надежный путь». Речь идет о подлинно христоцентричном культе, пояснил монс. Хозер, поскольку он «во Христе имеет истоки и действенность, во Христе обретает полноту выражения и через Христа, в Святом Духе, ведет к Отцу». Архиепископ привел слова из догматической конституции Второго Ватиканского собора о Церкви и из апостольского увещания Павла VI “Marialis cultus”, чтобы пояснить суть народного благочестия, связанного с Меджугорьем: «В центре – Святая Месса, поклонение Пресвятым Дарам, массовое приобщение к Таинству Покаяния».

В Меджугорье, подчеркнул апостольский визитатор, Дева Мария почитается как Царица мира. Мир «крайне нуждается в мире, в мире сердца каждого человека, в мире семейном, общественном и международном, которого так желают все люди, особенно жители этой страны, столь пострадавшей от войны на Балканах. Продвигать мир означает строить цивилизацию на основаниях любви, общения, братства, справедливости», — сказал в заключение архиепископ Хенрик Хозер и воззвал к защите Богородицы, нашей Царицы и нашей Матери.

Источник: Vatican News