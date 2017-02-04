Мать Тереза Калькуттская: аборт ставит под угрозу мир во всем мире

5 февраля в Италии отмечается 39-й Национальный день защиты жизни. В связи с этим событием Итальянская епископская конференция распространила послание «Защитники жизни по примеру святой Терезы Калькуттской». О том, почему была выбрана именно эта подвижница, рассказал Карло Казини, почетный президент Итальянского движения защиты жизни и друг Матери Терезы.

По его словам, именно святая Тереза Калькуттская является вдохновительницей всех движений в защиту жизни прежде всего потому, что она сказала: «Если мы согласимся с тем, что мать может уничтожить плод своего чрева, то что нам остается? Аборт ставит под угрозу мир во всем мире». Мать Тереза также призывала бороться за то, чтобы не было больше женщин, вынужденных делать аборт, то есть приглашала весь мир поддерживать матерей в их трудностях.

Святая Тереза Калькуттская подчеркивала также, что нерождённый ребенок – это беднейший из бедных, совершенно беззащитный человек, у которого нет абсолютно ничего. Служительница самых отверженных говорила: «В Калькутте я собираю по улицам умирающих, выброшенных на кучи мусора, они живут со мной последние мгновения своей жизни и чувствуют хотя бы минимум любви, и ведь нет такого закона, который бы говорил, что хорошо выбрасывать больных, стариков, прокаженных на кучи мусора и оставлять их умирать», — в то время как для нерожденных детей существует закон, и те, кто их убивают, даже получают за это вознаграждение. Любой ребенок, подчеркивала Мать Тереза, рождается, чтобы любить и быть любимым.

Источник: Радио Ватикана