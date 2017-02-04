Мать Тереза Калькуттская: аборт ставит под угрозу мир во всем мире

Мать Тереза Калькуттская: аборт ставит под угрозу мир во всем мире

Февраль 04, 2017

5 февраля в Италии отмечается 39-й Национальный день защиты жизни. В связи с этим событием Итальянская епископская конференция распространила послание «Защитники жизни по примеру святой Терезы Калькуттской». О том, почему была выбрана именно эта подвижница, рассказал Карло Казини, почетный президент Итальянского движения защиты жизни и друг Матери Терезы.

По его словам, именно святая Тереза Калькуттская является вдохновительницей всех движений в защиту жизни прежде всего потому, что она сказала: «Если мы согласимся с тем, что мать может уничтожить плод своего чрева, то что нам остается? ставит под угрозу мир во всем мире». также призывала бороться за то, чтобы не было больше женщин, вынужденных делать , то есть приглашала весь мир поддерживать матерей в их трудностях.

Святая Тереза Калькуттская подчеркивала также, что нерождённый ребенок – это беднейший из бедных, совершенно беззащитный человек, у которого нет абсолютно ничего. Служительница самых отверженных говорила: «В Калькутте я собираю по улицам умирающих, выброшенных на кучи мусора, они живут со мной последние мгновения своей жизни и чувствуют хотя бы минимум любви, и ведь нет такого закона, который бы говорил, что хорошо выбрасывать больных, стариков, прокаженных на кучи мусора и оставлять их умирать», — в то время как для нерожденных детей существует закон, и те, кто их убивают, даже получают за это вознаграждение. Любой ребенок, подчеркивала Мать Тереза, рождается, чтобы любить и быть любимым.

 

Источник: Радио Ватикана

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