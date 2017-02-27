«Мастера и Маргариту» снова экранизируют

Знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», вероятно, получит еще одну экранизацию, пишет deadline.com. По информации издания, речь идет о новом полнометражном фильме.

Очередную киноверсию мистического произведения готовят продюсеры России и США: Светлана Мигунова-Дали («Легенда №17») с российской стороны и Грэйс Ло («Машина времени в джакузи») с американской.

В числе исполнительных продюсеров значатся Андрей Фурманчук, Невин Шалит и один из создателей музыкального фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг.

Остальные детали проекта пока не разглашаются, кроме заявления, что авторы рассчитывают на интерес международного зрителя. Съемочный график проекта также еще не анонсирован.

Напомним, что «Мастер и Маргарита» — один из самых «желанных» романов кинематографистов всего мира. В разные годы перенести его на экран безуспешно пробовали Роман Полански, Эльдар Рязанов и Элем Климов. Свои версии удалось снять Анджею Вайде, Юрию Каре и Владимиру Бортко.

Источник: tvkinoradio.ru