Марк Цукерберг встретился с пастырями и аниматорами христианских общин

Марк Цукерберг встретился с пастырями и аниматорами христианских общин

Февраль 21, 2017

Несколько недель назад создатель Фейсбука признался, что он уже не атеист, как заявлял ранее. Недавно он встретился с лидерами христианских религиозных общин Америки.

Заявление Марка Цукерберга о том, что он отошел от атеизма, вызвало широкий резонанс. Одни утверждали, что это шаги для улучшения имиджа, другие надеялись на серьезный духовный перелом в биографии миллиардера.

Встреча Цукерберга с религиозными лидерами, аниматорами и молодыми мамами произошла в городе Вако на юге .

«Они помогают своим сообществам найти более глубокий смысл в меняющемся мире», — написал после этой встречи.

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Интерес создателя Фейсбука касался таких вопросов, как помощь церковных лидеров и христианских сообществ тем людям, которые сталкиваются с трудностями в своей жизни.  Как влияет на  в целом формирование церковными лидерами мировоззрения своей паствы.

«Это путешествие помогло мне понять, какой важной частью в нашей жизни является общество и как мы все ищем чего-то, чему можем довериться», — отметил Цукерберг.

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Поступок Цукерберга удивил некоторых собранных в Вако.

Пастырь баптистской церкви Джон Кравдер отметил, что миллиардер интересовался тем, как христианские общины выстраивают свою религиозную жизнь и каким образом помогают местной общественности.

Напомним, летом прошлого года Марк Цукерберг был на аудиенции у Папы Франциска, где они разговаривали о роли коммуникативных технологий в смягчении проблем бедности.

 

Источник: catholic.by

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