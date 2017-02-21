Марк Цукерберг встретился с пастырями и аниматорами христианских общин

Несколько недель назад создатель Фейсбука признался, что он уже не атеист, как заявлял ранее. Недавно он встретился с лидерами христианских религиозных общин Америки.

Заявление Марка Цукерберга о том, что он отошел от атеизма, вызвало широкий резонанс. Одни утверждали, что это шаги для улучшения имиджа, другие надеялись на серьезный духовный перелом в биографии миллиардера.

Встреча Цукерберга с религиозными лидерами, аниматорами и молодыми мамами произошла в городе Вако на юге США.

«Они помогают своим сообществам найти более глубокий смысл в меняющемся мире», — написал Марк Цукерберг после этой встречи.

Интерес создателя Фейсбука касался таких вопросов, как помощь церковных лидеров и христианских сообществ тем людям, которые сталкиваются с трудностями в своей жизни. Как влияет на общество в целом формирование церковными лидерами мировоззрения своей паствы.

«Это путешествие помогло мне понять, какой важной частью в нашей жизни является общество и как мы все ищем чего-то, чему можем довериться», — отметил Цукерберг.

Поступок Цукерберга удивил некоторых собранных в Вако.

Пастырь баптистской церкви Джон Кравдер отметил, что миллиардер интересовался тем, как христианские общины выстраивают свою религиозную жизнь и каким образом помогают местной общественности.

Напомним, летом прошлого года Марк Цукерберг был на аудиенции у Папы Франциска, где они разговаривали о роли коммуникативных технологий в смягчении проблем бедности.

Источник: catholic.by