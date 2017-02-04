Мальтийский орден выразил благодарность Папе за быстрое решение кризисной ситуации

Мальтийский орден выразил благодарность Папе за быстрое решение кризисной ситуации

Февраль 04, 2017

Суверенный Военный благодарен Папе Франциску за быстрое разрешение кризиса, затронувшего орден. Об этом заявил на пресс-конференции в Риме Великий канцлер ордена Альбрехт фон Безелагер, восстановленный в своих обязанностях после отставки Великого магистра Мэтью Фестинга.

Мальтийский орден подтверждает свою верность Папе Римскому: это безвозвратный выбор, отметил Великий канцлер, орден всегда был и будет на служении Святейшего Отца.

Отстранённый от должности в декабре прошлого года и восстановленный в январе, фон Безелагер поблагодарил Папу Франциска за его помощь, которая вовсе не была внешним вмешательством, нарушающим суверенитет ордена: она относилась к религиозному, а не к государственному измерению. Намерением Папы Римского, подчеркнул Великий канцлер, было укрепление миссии Ордена, а не её ослабление.

Альбрехт фон Безелагер решительно отверг упрёки, которые привели к его отставке, а именно обвинение в раздаче противозачаточных средств в ходе благотворительной деятельности ордена в Азии и Африке. Мальтийский орден верен учению Католической Церкви, и все обвинения против его руководства оказались необоснованными.

Что касается деятельности специального Папского делегата, то сам Святейший Отец пожелал, чтобы она относилась к религиозному измерению Ордена и его членов, давших присягу. Этот делегат будет единственным представителем Епископа Рима в рядах ордена.

Великий канцлер подтвердил миссию Мальтийского ордена на благо  миллионов беженцев из стран, охваченных войной, насилием и нищетой. Орден обеспокоен распространением дискриминационных позиций в отношении мигрантов: в истории есть немало примеров драматических и чудовищных последствий политики, основанной на национализме. В то же время Мальтийский орден решительно выступает против растущего пренебрежения гуманитарными правами, закреплёнными Женевской конвенцией. Эти права, подчеркнул Великий канцлер, не только всё больше игнорируются государствами, но и публично ставятся под сомнение и оспариваются. Мальтийский орден подтверждает свою готовность сотрудничать с ООН в Ливии в пользу сирийских беженцев.

Альбрехт фон Безелагер выразил благодарность ватиканскому госсекретарю кардиналу Пьетро Паролину, назначенной Папой Франциском Комиссии по расследованию, а также фра Мэтью Фестингу. Дата выборов нового Великого магистра пока не установлена: согласно конституции ордена, они состоятся в течение следующих трёх месяцев.

 

Источник: Радио Ватикана

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