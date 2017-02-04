Мальтийский орден выразил благодарность Папе за быстрое решение кризисной ситуации

Суверенный Военный Мальтийский орден благодарен Папе Франциску за быстрое разрешение кризиса, затронувшего орден. Об этом заявил на пресс-конференции в Риме Великий канцлер ордена Альбрехт фон Безелагер, восстановленный в своих обязанностях после отставки Великого магистра Мэтью Фестинга.

Мальтийский орден подтверждает свою верность Папе Римскому: это безвозвратный выбор, отметил Великий канцлер, орден всегда был и будет на служении Святейшего Отца.

Отстранённый от должности в декабре прошлого года и восстановленный в январе, фон Безелагер поблагодарил Папу Франциска за его помощь, которая вовсе не была внешним вмешательством, нарушающим суверенитет ордена: она относилась к религиозному, а не к государственному измерению. Намерением Папы Римского, подчеркнул Великий канцлер, было укрепление миссии Ордена, а не её ослабление.

Альбрехт фон Безелагер решительно отверг упрёки, которые привели к его отставке, а именно обвинение в раздаче противозачаточных средств в ходе благотворительной деятельности ордена в Азии и Африке. Мальтийский орден верен учению Католической Церкви, и все обвинения против его руководства оказались необоснованными.

Что касается деятельности специального Папского делегата, то сам Святейший Отец пожелал, чтобы она относилась к религиозному измерению Ордена и его членов, давших присягу. Этот делегат будет единственным представителем Епископа Рима в рядах ордена.

Великий канцлер подтвердил миссию Мальтийского ордена на благо миллионов беженцев из стран, охваченных войной, насилием и нищетой. Орден обеспокоен распространением дискриминационных позиций в отношении мигрантов: в истории есть немало примеров драматических и чудовищных последствий политики, основанной на национализме. В то же время Мальтийский орден решительно выступает против растущего пренебрежения гуманитарными правами, закреплёнными Женевской конвенцией. Эти права, подчеркнул Великий канцлер, не только всё больше игнорируются государствами, но и публично ставятся под сомнение и оспариваются. Мальтийский орден подтверждает свою готовность сотрудничать с ООН в Ливии в пользу сирийских беженцев.

Альбрехт фон Безелагер выразил благодарность ватиканскому госсекретарю кардиналу Пьетро Паролину, назначенной Папой Франциском Комиссии по расследованию, а также фра Мэтью Фестингу. Дата выборов нового Великого магистра пока не установлена: согласно конституции ордена, они состоятся в течение следующих трёх месяцев.

Источник: Радио Ватикана