Макрон готовится к встрече с Папой Римским

ПАРИЖ, 22 июня. Папа Римский Франциск примет президента Франции Эмманюэля Макрона 26 июня в ходе официального визита французского лидера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«В рамках официального визита президент Республики посетит Святейший Престол во вторник, 26 июня 2018 года, — отмечается в коммюнике администрации главы Французской Республики. — Во время этого визита президент будет принят Папой Римским Франциском, а затем он переговорит с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином».

В заявлении Елисейского дворца подчеркивается, что «Макрон также будет присутствовать на церемонии в Соборе Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме, посвященной его первому и единственному титулу почетного каноника этой базилики».

О готовящемся визите Макрона сообщил в конце мая Зал Печати Святейшего Престола.