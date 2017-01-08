Махмуд Аббас назвал улицу в Бейт-Сахуре именем греко-католического архиепископа

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) 6 января 2017 г. присвоил одной из улиц в Бейт-Сахуре имя недавно умершего греко-католического архиепископа Иерусалима Иллаариона Капуччи.

Выступая на церемонии по этому поводу, Аббас сказал, что для родившегося в Сирии Капуччи «Палестина стала второй родиной», и он многим пожертвовал ради нее.

В 70-е годы прошлого века Илларион Капуччи был приговорен судом Израиля к 12 годам тюрьмы за переправку оружия палестинцам в своем «Мерседесе».

В 1978 году Израиль, по просьбе Папы Римского Павла VI, освободил священнослужителя из тюрьмы и выслал его в Рим.

В 2009-м архиепископ Капуччи был задержан израильскими властями после того, как его обнаружили на борту ливанского судна с гуманитарным грузом, следовавшем в сектор Газы. В мае 2010-го его вновь задержали израильские военные, он был одним из пассажиров турецкого судна «Мави Мармара», пытавшегося прорвать морскую блокаду Газы.

Для арабского мира, прежде всего для сирийцев и палестинских арабов, Илларион Капуччи был национальным героем. Сирийское государственное агентство SANA в сообщении о смерти Капуччи писало: «Он посвятил всю свою жизнь справедливому делу палестинского народа и в поддержку сил сопротивления в регионе и Сирии, противостоящих терроризму». Патриарх Мелькитской Католической Церкви Антиохии и всего Востока Григориус III Ляххам, выражая соболезнования, подчеркнул, что Капуччи всю свою жизнь боролся за права палестинского народа и назвал его героем.

Источник: NEWSru.co.il