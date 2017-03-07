Лютеранская церковь Финляндии выступила против венчания однополых пар

Евангелическо-лютеранская Церковь Финляндии определилась со своей позицией по гей-бракам, которые официально разрешено заключать в стране с 1 марта 2017 года, и решила не признавать их, сообщает сайт Yle.

Епископы подчеркивают, что позиция Евангелическо-лютеранской Церкви однозначна: церковь будет венчать в качестве супругов только мужчину и женщину.

В Финляндии Церковь не отделена от государства и имеет право производить регистрацию актов гражданского состояния, поэтому священники четко высказали свою позицию. Кроме того, епископы будут наказывать тех священников, которые станут венчать однополые пары, несмотря на заявление Евангелическо-лютеранской Церкви. Меры могут включать в себя как выговор, так и потерю сана.

В октябре 2016 года финский архиепископ Кари Мякинен (Kari Mäkinen) и первая женщина-епископ Ирья Аскола (Irja Askola) выступили за венчание гей-пар, сообщал Yle.

В феврале прошлого года финским однополым парам, которые находятся в зарегистрированных отношениях, разрешили менять статус на официальный брак путем подачи простого уведомления. Поправки к так называемому закону о гендерно-нейтральном браке, одобренные парламентом страны, также коснулись транссексуалов. Этот закон был принят в 2014 году и вступил в силу 1 марта нынешнего года.

С принятием этого закона Финляндия стала 12-й европейской страной, где понятие семьи не тождественно союзу мужчины и женщины. Ранее гей-браки признали в Исландии, Великобритании, Португалии, Испании, Франции, Нидерландах, Дании, Бельгии, Швеции, Норвегии и на Мальте.

В январе 2017 года Англиканская Церковь после двух лет обсуждений также отказалась признавать однополые браки. Епископ Норвича Грэм Джеймс (Graham James) пояснил, что Англиканская Церковь не должна «приспосабливать свое учение к тенденциям времени». При этом церковные правила, по его словам, дают «максимальную свободу» приверженцам однополых отношений, то есть вопрос их участия в церковной жизни будет отдаваться на рассмотрение священникам в каждой конкретной ситуации.



Евангелическо-лютеранская Церковь Финляндии

Евангелическо-лютеранская Церковь Финляндии является преобладающей христианской конфессией в стране. По данным на 2015 год, ее прихожанами считают себя порядка 74% населения — свыше 4 миллионов человек из общего населения в 5,5 миллионов.

Остальные христианские деноминации представляют абсолютное меньшинство: Финляндская православная церковь насчитывает около 60 тысяч прихожан (1,1% населения), а Римо-католическая церковь — 12,4 тысяч прихожан, что составляет порядка 0,2% общего населения страны.

Кафедральный лютеранский собор в Хельсинки

Первоначально Евангелическо-лютеранская Церковь Финляндии являлась частью Церкви Швеции, однако была выделена в самостоятельную единицу в 1809 году после присоединения Финляндии к России. В 1812 году в Финляндии было 503 лютеранских прихода.

Апостольская преемственность прервалась в 1889 году, но восстановлена в 1934 году от шведских и англиканских епископов.

В 2000-е и 2010-е годы Евангелическо-лютеранская Церковь Финляндии провела укрупнение приходов. Только за 2008-2015 годы число ее приходов уменьшилось с 515 до 412.

Лютеранская Церковь Финляндии не считает гомосексуальность и перемену пола грехом. В настоящее время в Церкви ведутся активные дебаты о праве гомосексуальных пар на церковное венчание.

Церковь Финляндии стала первой в мире, разрешившей человеку, сменившему пол, остаться в священническом сане. В 2009 году женщина-священник Мария-Сиско Аалто, прослужившая пастором с 1986 года, призналась в своей транссексуальности и прошла операцию по коррекции пола. В том же году церковное руководство разрешило ей вернуться в свой приход. Однако в 2010 году она покинула свой сан, сославшись на невозможность доверительных отношений с прихожанами.

9 июня 2013 года епископ Хельсинки Ирья Аскола впервые в истории Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии благословила однополую пару для миссионерской поездки в район реки Меконг в Юго-Восточной Азии.