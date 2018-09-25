Лютеранская Церковь Эстонии подарила Папе Римскому яблоню

Перед состоявшейся в таллинской церкви Каарли экуменической встречей с молодежью архиепископ Эстонской Евангелистическо-Лютеранской Церкви Урмас Вийлма преподнес в подарок Папе Франциску яблоню.

В 2017 году в 500-летнюю годовщину Реформации Вийлма призвал всех посадить яблони с надеждой, что все вместе люди смогут посадить полмиллиона деревьев. Получилось даже больше – 530, а подаренное Папе Римскому дерево сорта «ливонский золотой ренет» стало 531.

Как отмечает Благовест-инфо со ссылкой на Postimees, яблоня стала символом празднования 500-летия Реформации, единства веры и надежды, объединяющих христиан.

Приписываемые Мартину Лютеру слова «Если бы я знал, что завтра настанет конец света, я сегодня посадил бы яблоню» кратко и емко выражают суть христианства, любовь и заботу о ближнем.

Яблоня символизирует полученную в дар жизнь, и с этим даром соседствует ответственность за ближних и мир.