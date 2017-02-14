Любовь к России как Призвание. Вечер памяти о. Романо Скальфи в Москве

В воскресенье, 12 февраля, в Культурном центре «Покровские ворота» в Москве прошёл вечер памяти о. Романо Скальфи, отошедшего ко Господу 25 декабря 2016 года. Его друзья и единомышленники поделились воспоминаниями, и также прозвучали слова самого отца Романо в 10-минутном фильме «Благодарность».

«Покровские ворота» по праву можно назвать детищем отца Романо. В этом центре, рожденном от его любви к России и его многолетней дружбы с Жаном-Франсуа Тири, Джованной Парравичини и многими другими людьми, в этот вечер собрались более 80 человек.

В начале вечера гостям был предложен 10-минутный фильм-интервью с отцом Романо, снятый в прошлом году, за 2 месяца до его смерти. В нём о. Романо говорит о своей любви к России, о рождении центра «Христианская Россия», о крепкой дружбе с православными, а так же с отцом Луиджи Джуссани, основателем движения «Общение и освобождение».

После фильма воспоминаниями об отце Романо поделился Архиепископ Павел Пецци. Как известно, путь его служения в России начинался в Сибири, и епископ признался, что до приезда туда всё, что он знал о России, он почерпнул из журнала «Христианская Россия», который издавал о. Романо и который давал возможность расслабленному западному миру услышать голос страдающей Церкви в России.

Владыка Павел также отметил, что в деятельности отца Романо больше всего поражало лично его, и это — «стремление всё связывать со Христом». Он вспомнил конгресс, проходивший в Новосибирском Государственном Университете в конце 90-х гг, в котором принимал участие о. Романо. Тогда этот итальянский священник поразил всех собравшихся тем, что говорил не о своём деле, таком важном для России, а о Христе и своих отношениях с Ним.

Также епископ акцентировал внимание на ключевой для всей жизни и деятельности отца Романо теме: «Он страдал, буквально болел из-за неединства Церкви, но никогда не падал духом. Хотя стены, которые мы возвели между нами, высоки, но они не доходят до неба. Поэтому рано или поздно эти стены можно преодолеть, если не снести». И в этом смысле, отметил владыка, культурный центр «Покровские ворота» хорошо воплощает дух и желания о. Романо. Потому что представляет собой пространство для встречи и, в этом смысле, для примирения. Как говорил отец Романо, «принять другого — значит, дать ему пространство в нас самих».

Следующим свидетельством поделился католический священник отец Евгений Гейнрихс, который много лет знал отца Романо — в этом году исполнилось бы 30 лет — и семь лет прожил с ним бок о бок в Сериате, работая в центре «Христианская Россия». Он запомнил отца Романо как человека «целостного и честного», который много работал. Отец Евгений вспоминает, что уже в 5 часов утра в окнах отца Романо горел свет, весь его день проходил в работе и молитве. На стене в комнате отца Романо была огромная рама с фотографиями людей, за которых он молился. Они всегда были у него перед глазами, в том числе, его многочисленные православные друзья, отец Александр Мень и другие священники. «Даже если мне он иногда казался наивным и его фиксация на отдельных именах — странной, его миссия, в конце концов, была направлена к тем, кто знал о России гораздо меньше него», — говорит отец Евгений.

Также воспоминаниями об отце Романо поделилась поэт, прозаик и переводчик Ольга Седакова, для которой отец Романо стал первым католическим священником, которого она встретила в жизни. Она отметила, пожалуй, самый поразительный факт в пути отца Романо: «Как этот священник с севера Италии так полюбил Россию, которую никто не знал!» В то время в Италии если и знали что-то о России, то только о том, что это коммунистическая страна, а он полюбил другую, христианскую Россию, и всю жизнь был движем этой любовью. «Это Призвание в полном смысле слова», — сказала Ольга Александровна. — «В лице отца Романо Скальфи Россия нашла себе необычайного помощника».

О том, что значил для отца Романо культурный центр «Покровские ворота» никто не сказал бы лучше, чем он сам. В ещё одном небольшом видео-интервью, снятом незадолго до его смерти, он обратился к сотрудникам центра: «Я желаю вам продолжать работать скромно и с удовольствием. Это не просто работа. Это миссия — показывать, что среди вас живёт Христос, который соединяет вас».

Воспоминаниями о том, как радовался отец Романо возможности открыть этот центр, поделился директор «Покровских ворот» Виктор Папков: «Он пришёл в это здание, когда здесь только начинался ремонт, и был счастлив, как ребенок, потому что, стоя здесь, он уже видел, что из этого может получиться». Для отца Романо эта площадка стала ответом на потребность в живом общении, в живом человеке.

В завершение вечера коротким свидетельством поделился игумен Пётр Мещеринов, который вспомнил несколько трогательных встреч с отцом Романо, просто и красноречиво говорящих о его личности. «Когда у него была возможность проявить любовь, он её проявлял. В самых простых, бытовых вещах», — сказал отец Пётр, вспоминая, как отец Романо встретил его в Сериате поздно вечером, по пути из Бозе в 2012 году. «Хотя было уже поздно, а все знают, что он рано ложился спать, отец Романо дождался меня, накормил меня ужином и не позволил даже посуду помыть. Меня поразило такое отношение человека, который настолько меня старше… Это такое «повседневное» христианство».

Игумен Пётр вспомнил также их последнюю встречу в 2013 году, когда отец Романо делился с ним тем, что стареет и память начинает его подводить. И глядя на отца Романо, он размышлял о том, какова должна быть христианская старость. «Чем старше становился отец Романо, тем больше в нём проступал свет Христов. Наблюдая за ним, я понимал, что старость — это расцвет духовной жизни, венец жизни в Боге. Но такая старость — это не что-то само собой разумеющееся, а плод всей жизни».

Действительно, жизнь и деятельность отца Романо Скальфи принесла обильные плоды. Многие люди в России помнят и любят его. Этот вечер закончился общей молитвой «Вечная память», которую вместе пропели католики и православные в этом дорогом для отца Романо месте. Это не был вечер прощания. Это был вечер благодарности за путь, который продолжает жить и удивлять.

Текст: Анастасия Орлова (Рускатолик.рф)

Фото: Наталья Гилева для Информационной службы Архиепархии Божией Матери в Москве