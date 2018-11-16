Любить истину больше себя самого: в Москве проходит семинар для католических журналистов

15 ноября начал работу III семинар церковных (приходских) журналистов, в котором, среди прочих, принимают участие сотрудники базирующейся в Новосибирске студии КАНА. Семинар открылся докладом архиепископа Павла Пецци. Мы предлагаем читателям комментарий нашего внештатного корреспондента Ольги Дубягиной:

Основным лейтмотивом выступления Владыки было утверждение, согласно которому журналист (как церковный, так и светский) должен любить истину больше себя самого, больше, чем собственное мнение. Именно наше отношение к истине, желание ее познать, даже если она нам почему-либо «неудобна» или идет в разрез с общепринятым мнением, как и мнением тех, для кого мы пишем (работодателей), определяет нашу зрелость как журналиста. Зрелость журналиста определяется его совестью. Именно основываясь на своей совести, мы честно и открыто говорим обо всех фактических сторонах произошедшего события, а не о сопровождающих его слухах, которые, к большому сожалению, часто затмевают само событие и при этом начитают жить собственной жизнью, превращаясь в главный предмет обсуждения. Между тем, всегда существует соблазн преподнести новость так, чтобы она была «интересна», пусть даже это связано с погрешностью против истины, которая может показаться слишком простой или обыденной. Материал, основанный на слухах, порой способен быстрее привлечь к себе внимание и доставить известность, пусть и скандальную, его автору-журналисту. Но остается ли свободным такой журналист или же он превращается в раба массового сознания? Есть ли у него собственное мнение, может ли он мыслить самостоятельно и широко, или же его мышление имеет узкий, «векторный» характер? Все эти вопросы всплывают всякий раз, когда речь заходит о свободе прессы.

С другой стороны, любовь к истине и желание правдиво отобразить суть события отнюдь не означает, что работа журналиста должна сводиться лишь к констатации самого факта. Напротив, задание журналиста — также показать мнения, бытующие в обществе по затрагиваемому им вопросу, и выразить собственную позицию, которая может совпадать с позицией одной из сторон или же заключать иной, оригинальный взгляд на проблему. Но от него требуется беспристрастность в изложении самого факта, как и точность в описании различных точек зрения на этот факт. Недопустимо искажать чье-то понимание вопроса, исходя из своего «понимания», из исповедуемой самим журналистом идеологии. И лишь при соблюдении этих условий он имеет право корректным по отношению ко всем сторонам и самому событию образом высказать собственную позицию, подкрепив ее четкой аргументацией. Лишь в этом случае мы имеем право говорить о зрелости журналиста.

Фото Ольги Дубягиной