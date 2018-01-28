Любимый Богородичный образ Папы Франциска будет представлен после реставрации

Любимый Богородичный образ Папы Франциска будет представлен после реставрации

Январь 28, 2018

представил фотографии восстановленного образа «» («Спасение римского народа») — византийского стиля на кедровой доске, которая находится в капелле Паулина (иначе — капелла Боргезе) базилики .

Сама икона, исключительно почитаемая верующими римлянами, будет показана публике в воскресенье, 28 января, когда Папа Римский Франциск совершит специальную Мессу в базилике, сообщает информационное агентство Associated Press.

Известно, что Франциск (кардинал Хорхе Бергольо) уехал из Ватикана рано утром после своего избрания Папой Римским, чтобы специально помолиться перед иконой, на которой изображен образ Божией Матери в синем мафории, держащей на руках младенца Иисуса, Который, в свою очередь, держит в руках драгоценную золотую книгу. До и после каждой зарубежной поездки отправляется в базилику молиться перед этой иконой и оставляет перед реликвией букет белых роз.

Директор Музеев Ватикана сказала, что позволила раскрыть «тонкие» цвета лиц Девы Марии и Иисуса, а также блеск золотой одежды Богомладенца и голубую тунику Богородицы.

Реставрация также поможет ученым лучше узнать историю иконы, происхождение которой оспаривается. Предание гласит, что она написана самим святым апостолом и евангелистом Лукой. Традиция связывает ее появление с Иерусалимом в V веке. В статье в официальной газете Ватикана «L’Osservatore Romano» в четверг, 25 января, Джатта сказала, что истинная дата написания образа, наиболее вероятно, находится в промежутке между XI и XIII веками.

Помимо расчистки изображения и устранения проблем, связанных с предыдущими реставрациями, реставраторы также сделали новую витрину для экспонирования иконы (она легче прежнего киота и снабжена ручками), чтобы обеспечить более легкую и безопасную транспортировку святыни для различных религиозных праздников, в которых она принимает участие.

 

Источник: Седмица.ру

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