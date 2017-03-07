Лондонские церковные приходы высаживают деревья, чтобы сделать город зеленым

Приходские храмы британской столицы приступили к масштабному проекту высадки деревьев, чтобы сделать город снова зеленым и уютным, привлечь в него птиц, пчел, бабочек и других полезных насекомых, сообщает портал Christiantoday.

«Сажая дерево, мы делаем вклад в будущее наших детей», говорит один из англиканских епископов Большого Лондона.

Организаторам проекта «Деревья в сакральных уголках», разработанного и запущенного Фондом сохранения природы, удалось заразить своей идеей руководителей многих храмов и епархий в Лондоне. Многих священников и прихожан вдохновила мысль о том, что давно пора сделать город вновь зеленым и цветущим, наполнить его жужжанием пчел, щебетом птиц и порханием бабочек. Проект уже поддержал нынешний мэр Лондона, поскольку он обещал избирателям сделать родной город одним из самых зеленых в мире.

Храмам Большого Лондона в настоящее время принадлежит более 600 церковных дворов и скверов, с которых и начнется движение высадки деревьев и кустарников. Те храмы, которые не располагают свободными земельными участками, собираются вкладывать средства в озеленение прилежащих территорий. «В нашем великом городе, одном из центров переплетения судеб людей всего мира, особенно важно всячески проявлять любовь к миру, природе и людям во всех формах, и в том числе и в уходе за природной средой возле наших жилищ и храмов, — говорит Ричард Шартрез, епископ Лондонский. – Прихожане всех лондонских епархий всей душой поддержали идею облагораживания и озеленения церковных двориков». Сам епископ Шартрез уже снискал известность как один из инициаторов проекта «Тисы нового тысячелетия», в рамках которого в канун 2000 года было высажено порядка 8000 тисовых деревьев по всему городу и отчасти в церковных двориках. «Для меня это огромная радость и честь, что мне удалось внести свой прощальный вклад в новый большой проект озеленения в самый канун моего ухода с поста епископа Лондонского, — говорит епископ Шартрез. – Высаженные деревья сделают воздух чище в наших дворах, создадут уголки мира, любви и красоты для новых поколений лондонцев».

Кристофер Чессун, епископ Саутуоркский, назвал эту инициативу «прекрасным и разумным проектом, который улучшит качество жизни общин в Лондоне и украсит наши общественные места». «Епархия Саутуорка внесет свой посильный вклад в этот проект, и каждый наш приход в Большом Лондоне получит молодые деревца для посадки в храмовых дворах, в местных школах, общественным скверах и дворовых садиках, — добавил епископ. – Я счастлив, что имею возможность помочь всеми силами этому прекрасному проекту».

«Сажая дерево, мы делаем вклад в будущее наших детей» — сказал Стефен Коттрел, епископ Челмфордский. А Ширли Родригес, заместитель мэра по вопросам экологии и энергоснабжения, приветствовала участие духовенства и прихожан в этом движении и заявила: «Наш мэр хочет сделать Лондон одним из самых зеленых городов мира, и предпринимает целый ряд шагов с этой целью. Так, мэрия уже выделила 750 тысяч фунтов на высадку более чем 40 тысяч древесных саженцев в Лондоне этой весной, и часть этих средств пойдет в адрес Фонда сохранения природы для высадки примерно 600 саженцев в храмовых двориках по всему городу».

«Все, что напоминает нам об удивительной гармонии природы, созданной Господом в этом прекрасном мире, всегда и всем во благо, — говорит доктор Пол Райт из епархии Рочестера. – Каждое дерево – это могучий символ красоты и величия жизни, и этот проект дает нам возможность лишний раз почувствовать свою неразрывную связь с природой и чудесами Господними».

В какой-то мере, возможно, эта инициатива лондонских церквей была вдохновлена известным проектом озеленения под названием «Каждому по дереву, который ныне осуществляется в Бурунди, где местная англиканская церковь торжественно обязалась высадить в ближайшие пять лет 10 миллионов деревьев, то есть по одному на каждого гражданина страны. Лондонские приходы начнут получать саженцы для посадки с марта по июнь 2017 года.

Источник: Седмица.ру