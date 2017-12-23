Литва подарила Папе Франциску самый миниатюрный рождественский вертеп

Вильнюс, 23 декабря. Президент Литвы Даля Грибаускайте передала Папе Римскому Франциску изготовленный литовскими учёными и студентами уникальный рождественский подарок — самый миниатюрный в мире вертеп.

В 10 000 раз уменьшенная и видимая только в микроскоп копия вертепа на вильнюсской Кафедральной площади уже зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса. Вертеп настолько мал, что фигура Младенца Иисуса меньше человеческой клетки, сообщила в пятницу Канцелярия президента.

Учёные вначале сосканировали фигурки вертепа на Кафедральной площади, затем распечатали на лазерном нанопринтере и поместили в специальную ёмкость, чтобы объект можно было рассматривать под микроскопом.

Как отмечает агентство ELTA, на созданием Вертепа трудились сотрудники Центра творчества и инноваций Linkmenu fabrikas при Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса совместно с учёными фирмы Femtika и предприятием 3D ideja. Его создатели сотрудничали также с курией Вильнюсского архиепархии, предприятиями GoVilnius и Investuok Lietuvoje.



А на этом видео можно посмотреть, как создавался рождественский нановертеп:

Источник: Благовест-инфо