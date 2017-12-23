Литва подарила Папе Франциску самый миниатюрный рождественский вертеп

Литва подарила Папе Франциску самый миниатюрный рождественский вертеп

Декабрь 23, 2017

Вильнюс, 23 декабря. Президент Литвы Даля Грибаускайте передала Папе Римскому Франциску изготовленный литовскими учёными и студентами уникальный рождественский подарок — самый миниатюрный в мире .

В 10 000 раз уменьшенная и видимая только в микроскоп копия вертепа на вильнюсской Кафедральной площади уже зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса. Вертеп настолько мал, что фигура Младенца Иисуса меньше человеческой клетки, сообщила в пятницу Канцелярия президента.

Учёные вначале сосканировали фигурки вертепа на Кафедральной площади, затем распечатали на лазерном нанопринтере и поместили в специальную ёмкость, чтобы объект можно было рассматривать под микроскопом.

Как отмечает агентство ELTA, на созданием Вертепа трудились сотрудники Центра творчества и инноваций Linkmenu fabrikas при Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса совместно с учёными фирмы Femtika и предприятием 3D ideja. Его создатели сотрудничали также с курией Вильнюсского архиепархии, предприятиями GoVilnius и Investuok Lietuvoje.


А на этом видео можно посмотреть, как создавался рождественский нановертеп:

 

Источник: Благовест-инфо

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