Литва подарила Папе Франциску самый миниатюрный рождественский вертеп
Вильнюс, 23 декабря. Президент Литвы Даля Грибаускайте передала Папе Римскому Франциску изготовленный литовскими учёными и студентами уникальный рождественский подарок — самый миниатюрный в мире вертеп.
В 10 000 раз уменьшенная и видимая только в микроскоп копия вертепа на вильнюсской Кафедральной площади уже зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса. Вертеп настолько мал, что фигура Младенца Иисуса меньше человеческой клетки, сообщила в пятницу Канцелярия президента.
Учёные вначале сосканировали фигурки вертепа на Кафедральной площади, затем распечатали на лазерном нанопринтере и поместили в специальную ёмкость, чтобы объект можно было рассматривать под микроскопом.
Как отмечает агентство ELTA, на созданием Вертепа трудились сотрудники Центра творчества и инноваций Linkmenu fabrikas при Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса совместно с учёными фирмы Femtika и предприятием 3D ideja. Его создатели сотрудничали также с курией Вильнюсского архиепархии, предприятиями GoVilnius и Investuok Lietuvoje.
А на этом видео можно посмотреть, как создавался рождественский нановертеп:
Источник: Благовест-инфо
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