Литургия как школа молитвы. Общая аудиенция 10 января (+ ФОТО)

На общей аудиенции 10 января, посвященной литургическому гимну «Слава в вышних Богу» и вступительной молитве на Святой Мессе, Папа Франциск подчеркнул значение безмолвия перед началом соборной молитвы.

Это безмолвие – сказал Св. Отец, обращаясь к 8 тысячам верным в Зале Павла VI, — не только отсутствие слов, но и возможность услышать другие голоса, «голос нашего сердца и прежде всего – голос Святого Духа», отметил Папа. Молчание перед коллектой помогает сосредоточиться, заглянуть в себя и подумать о том, почему мы здесь. Папа обратился к священникам с увещанием всегда соблюдать моменты молчания перед литургической молитвой и не спешить ее произнести. Затем Папа объяснил значение великого славословия – Gloria in excelsis Deo. Если акт покаяния, о котором шла речь на прошлой аудиенции, знаменует встречу между человеческой немощью и Божественным милосердием, то великое славословие, воспетое ангелами при рождении Иисуса в Вифлееме, — это гимн благодарения и «радостное возвещение объятия между Небом и землей».

Возвращаясь к коллекте, содержание которой зависит от литургического времени, мы отвечаем на приглашение «помолимся», которым священник призывает верных сосредоточиться в безмолвии и осознать, что мы находимся перед лицом Божиим. В этот момент мы также возносим личные прошения, с которыми приходим на Мессу, и наши личные нужды становятся частью соборной молитвы. Цитируя Общее наставление в к Римскому миссалу, Святейший Отец подчеркнул, что молитвенное молчание является неотъемлемой частью евхаристического богослужения. В этот момент верующие призваны внутренне сосредоточиться. После провозглашения литургических чтений или проповеди молитвенное молчание позволяет размышлять над услышанным, а после Причастия «побуждает к внутренней молитве и славословию».

Молчание перед коллектой позволяет открыть душу Господу, отметил Папа. Мы приходим на Мессу после долгих дней трудов, радостей и печалей, и приносим все это Господу, взываем к помощи, просим Его быть рядом. Мы приносим на Мессу нужды наших близких, переживающих трудные моменты, вверяем Богу судьбы Церкви и всего мира.

В коллекте священник собирает воедино нужды каждого и возглашает их Богу от имени всех: именно поэтому молитва называется соборной. Пресвитер произносит коллекту с распростертыми руками: этот молитвенный жест был присущ христианам с первых веков. Он означает подражание Христу с распростертыми на Кресте руками. Христос, подчеркнул Папа, — это «Тот, кто молится, и вместе с тем это сама молитва». В римском обряде коллекты отличаются краткостью, однако они насыщены смыслом. Эти тексты могут стать богатым источником для размышлений также и вне Мессы. Они помогают нам понять, как мы должны обращаться к Богу, о чем Его просить и какими словами. «Пусть литургия станет для всех нас настоящей школой молитвы», — пожелал верующим Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана