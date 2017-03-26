Лидеры 27 стран ЕС подписали Римскую декларацию по будущему союза без Великобритании

РИМ, 25 марта. Лидеры 27 стран Евросоюза подписали Римскую декларацию по будущему сообщества без Великобритании. Торжественная церемония подписания документа состоялась на Капитолийском холме в Риме, где проходит саммит ЕС по случаю 60-летия Римского договора.

Главы государств и правительств сообщества по очереди подходили к столу президиума, чтобы публично подписать декларацию. В 15-минутном процессе особое внимание журналистов привлекла премьер-министр Польши Беата Шидло, которая, подойдя к документу, сделала небольшую паузу, как будто засомневалась, подписывать его или нет. Однако через несколько секунд улыбнулась и поставила свою подпись.

Последними декларацию подписали главы институтов ЕС — Евросовета Дональд Туск, Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Европарламента Антонио Таяни.



Четыре задачи

Декларация определяет четыре задачи развития сообщества без Великобритании. В документе говорится, что лидеры ЕС договорились о приверженности работать по «римской повестке», она состоит из следующих принципов: «безопасная Европа», «процветающая и устойчивая Европа», «социальная Европа», «более сильная на мировой сцене Европа».

Первая задача предполагает работу над укреплением безопасности сообщества. «Безопасная Европа — союз, все жители которого чувствуют себя в безопасности и могут свободно передвигаться. Союз, в котором наши внешние границы защищены, с ответственной и устойчивой миграционной политикой, соблюдающей международные нормы. Европа, которая намерена бороться против терроризма и организованной преступности», — отмечается в декларации.

Вторая задача касается экономического состояния ЕС. «Процветающая и устойчивая Европа — союз, который создает рост и рабочие места. Союз, в котором сильный и развивающийся единый рынок открывает возможности для роста, сплоченности, конкурентоспособности, инновации и обмена, особенно для маленьких и средних компаний, — поясняется в тексте. — Союз, в котором энергетика является безопасной и доступной, а окружающая среда — чистой и безопасной».

«Социальная Европа» означает «союз, основанный на устойчивом экономическом росте и обеспечивающий экономический и социальный прогресс». «Это союз, который учитывает различие национальных систем и ключевую роль социальных партнеров, равенство между мужчин и женщин, а также права и равные возможности для всех. Союз, который борется с безработицей, дискриминацией, социальной изоляцией и бедностью», — говорится в документе.

И, наконец, четвертый пункт — «более сильная на мировой арене Европа» — предполагает развитие существующих отношений с партнерами, построение новых связей, а также «продвижение стабильности и процветания в соседних странах». «Это союз, который стремится укрепить общую безопасность и оборону, в том числе в сотрудничестве с Североатлантическим альянсом, учитывая национальные обстоятельства и правовые обязательства», — подчеркивают лидеры ЕС.

В декларации говорится, что европейские институты намерены проследить за тем, чтобы документ был реализован странами-членами ЕС. «Европа — наше общее будущее», — заключается в Римской декларации.

«Мы сделаем ЕС более сильным и стабильным путем укрепления солидарности и единства в защите общих интересов и ценностей», — говорится в тексте документа, под которым поставили свои подписи лидеры 27 стран и главы руководящих институтов ЕС.

«ЕС сталкивается с беспрецедентными вызовами, как внутренними, так и внешними: это региональные конфликты, терроризм, растущее миграционное давление, укрепление тенденций протекционизма, социального и экономического неравенства. Все вместе мы намерены немедленно отреагировать на эти вызовы, гарантировав нашим гражданам безопасность и новые возможности», — указывается в декларации.

«В ближайшие 10 лет мы хотим более безопасного, процветающего, конкурентоспособного и социально направленного сообщества, которое сможет играть ключевую роль в мире в условиях глобализации. Мы хотим ЕС, в котором у граждан будет больше возможностей для культурного и социального развития и экономического роста», — говорится в тексте.

Нынешний саммит проходит без участия Великобритании, жители которой в июне прошлого года приняли решение покинуть Евросоюз. Римская декларация определяет основные направления развития будущего Евросоюза на ближайшие 10 лет.

Источник: ТАСС