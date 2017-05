Лидер группы U2 призвал христианскую молодежь быть честной

Фронтмен группы U2 Боно (Bono) призвал творческую христианскую молодежь быть «откровенно честной», приведя в пример духовную мудрость псалмов, сообщает Christian Today.

Во время интервью с Fuller Studio Боно рассказал, как книга Псалмов из Ветхого Завета повлияла на его жизнь. В беседе с профессором теологии и культуры Дэвидом О. Тейлором (David O. Taylor) он дал советы христианской молодежи.

«Я очень хотел бы, чтобы эта беседа помогла раскрыть творческий потенциал молодежи. Потому что я думаю, что есть те, кто пока еще находится в ловушке, и я хотел бы, чтобы они были свободны», — цитирует издание певца.

Боно призвал христианских исполнителей быть честными: «Я хочу услышать песню о проблеме в вашем браке, я хочу услышать песню о справедливости, я хочу услышать гнев на несправедливость, и я хочу услышать песню настолько хорошую, чтобы люди захотели с этим что-то сделать».

Издание отмечает, что лидер группы U2 всегда открыто говорил о своей христианской вере и о том, как личные и богословские темы отображались в его музыке. Он отметил, что хочет воодушевить исполнителей, которые «не отображают того, что на самом деле происходит в их жизни, потому что боятся, что это вызовет неправильное впечатление о них».

«Нам не нужно угождать Богу каким-либо другим способом, кроме как быть честными. Это основа. Это основа не только для отношений с Богом, но и для великолепной песни. Только так вы сможете найти великую песню. Так вы сможете отыскать произведение искусства», — подчеркнул музыкант.

Боно рассказал, как его собственное творчество родилось через «дверь скорби», когда он искал утешение после смерти матери. 10 сентября 1974 года, когда будущему музыканту было 14 лет, его мать умерла от церебральной аневризмы на похоронах ее отца. Это событие оставило на Боно огромный отпечаток и множество песен U2, включая «I Will Follow», «Mofo», «Out of Control», «Lemon» и «Tomorrow», посвящены потере его матери.

По словам Боно, Церковь должна быть более заинтересована в пророческом «творчестве», чем «развлекательном», или размышлениях о том, какая часть населения — «христиане», а какая — нет.

«Все творение провозглашает Божие Имя. Поэтому вам нет необходимости цеплять ярлыки на каждое дерево», — приводит Christian Today слова музыканта.



О Боно

Боно (настоящее имя Пол Дэвид Хьюсон, англ. Paul David Hewson) — ирландский рок-музыкант, вокалист рок-группы U2.

Боно родился в 1960 г. Он рос в пригороде Гласневина под названием Нордсайд вместе со старшим братом Норманом, матерью Айрис Хьюсон, приверженкой англиканской церкви и отцом Бренданом Робертом Хьюсоном, католиком. Изначально родители решили, что их первенец будет англиканцем, а второй ребенок католиком. Хотя Боно стал вторым ребенком, он также посещал службу Церкви Ирландии вместе с матерью и братом.

Боно активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. Особое внимание он уделяет борьбе со СПИДом и поддержке беднейших стран Африки, в частности путем призыва к прощению внешнего долга этих государств и открытой торговле. В 2002 году им основана компания DATA, название которой расшифровывается как Debt AIDS Trade Africa (в переводе с английского «долг, СПИД, торговля, Африка»).

В качестве общественного деятеля Боно неоднократно встречался с лидерами различных государств мира, среди которых президент Бразилии Луис да Силва (2006), президент США Джордж Буш-младший (2006), президент Франции Николя Саркози (2008) и другие. 24 августа 2010 года в городе Сочи состоялась встреча Боно с президентом России Дмитрием Медведевым.

Иногда музыкант сталкивается с критикой и ироническим отношением. В частности, скульптор Франц Смит создал скульптуру, изображающую Боно в облике Иисуса Христа, не замечающего чернокожего ребенка, лежащего у его ног.

Боно был посвящен в рыцари Королевой Елизаветой II в 2007 году.

Общественные и политические вопросы (часто с религиозными и духовными образами), являются основой песен U2. Некоторые песни, например, Sunday Bloody Sunday («Кровавое воскресенье») и Mothers of the Disappeared («Матери пропавших»), основаны на реальных событиях. Более того, личные конфликты Боно и проблемы, связанные с семьей, нашли отражение в песнях Mofo («Мофо»), Tomorrow («Завтра»), Kite («Воздушный змей»). Тоска, томление, ожидание чуда также являются частыми темами песен, как, например, в песнях Yahweh («Яхве») и Please («Пожалуйста»). В самом общем приближении, чувство утраты, тоски, но и надежды на лучшее, преобладающие в The Joshua Tree, послужило основой многих произведений U2.

В январе 2010 года официальный печатный орган Ватикана — газета L’Osservatore Romano опубликовала статью, в которой творчество U2 признано «богоугодным». По мнению Святейшего Престола, песни ирландских рокеров наполнены духовностью и, в той или иной форме, «обращены к Богу».

Источник: Rublev.com