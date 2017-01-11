Ленина захоронить надо, но главное — не навредить, заявляют в РПЦ

Глава Патриаршего совета РПЦ по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) считает, что тело Ленина надо предать земле, но этот вопрос должны решать власти.

«Красная площадь — это не кладбище, это не место для такого рода захоронений, но решать будут люди, которые уполномочены принимать решения, естественно выслушав всех. А решение это будет, конечно, касаться множества векторов. Самое главное в данном случае — не навредить», — заявил епископ в интервью Интерфакс-Религия.

То, что мумифицированные останки Ленина рано или поздно перенесут, у него нет никаких сомнений, «а когда это будет — пусть решают те, которые несут ответственность за то, чтобы это очевидное решение вдруг не повлекло каких-то последствий, которые скорость принятия этого решения не заслуживает».

«Говорить о том, что это следует сделать, мы будем, а вопить о том, что это надо сделать сию секунду или завтра, не будем. Мы ставим в известность о нашем мнении, которое разделяет немало людей. Ну а дальше пускай решают люди, которые несут ответственность за гражданский мир в стране», — заявил иерарх.