Легко ли быть мигрантом?

Пыльными, разбитыми степными дорогами они добираются до границ с РФ. Те, кто побогаче, летят самолетами, но таких не много. Основной транспорт в счастливую жизнь все же автобус. Водители не спят сутками, от того сколько они сумеют сделать рейсов зависит их пропитание. Здесь все, включая пассажиров, думают только об одном, как прокормить себя и свою семью. На знойной азиатской родине заработков совсем никаких. Плодородная, теплая почва, правда, не обижает южан, но цены на все, что на ней вырастет, просто смешные.

Единственное место, где можно подзаработать, табачные поля американской компании, но и там очередь из рабочих. Поэтому едут длинными караванами в далекую северную страну загорелые киргизы, домовитые узбеки, работяги-таджики. Что их там ждет в этой холодной дали? Найдут ли они себе стабильный источник заработка? Речь даже не идет, кем и где работать, хватаются за всякое предложение. Есть среди них те, кто окончил институты и университеты, а есть и те, кто школу до конца не осилил, надо было дома помогать. Нравилось им это или нет. Самое печальное, что подобная участь ждет и их детей. Образование — роскошь, которую могут позволить себе лишь те, у кого дома есть, что положить в холодильник. В их же случае, такой роскоши, как правило, не предвидится.

В большом сибирском мегаполисе численность гастарбайтеров, желающих заработать, достигает уже десятки тысяч. Есть даже улица чем-то напоминающая средневековый человеческий рынок. С раннего утра приезжие садятся у грязной обочины и ждут предложений заработка. Их нанимают, как правило, нелегально, без всякого официального договора. Поэтому и часто обманывают. Но на следующее утро они снова здесь, а вдруг сегодня повезет? В общем, за большими рекламными огнями миллионного города, прячется параллельно протекающая жизнь с жесткими и несправедливыми правилами. Выживает здесь вовсе не сильнейший, а просто тот, кому больше повезло.

Так повезло, например, Касыму — строителю из Киргизии и отцу шестерых детей. Повезло, что нашел работу, что незнакомый добрый старик, председатель дачного общества, пустил его вместе с семьей в однокомнатный домик на городских выселках. Да, пусть, без воды и печка плохонькая, но все это ничего, все можно вынести, когда видишь, что есть возможность честно трудиться. Вот Касым и трудится, а его дети дома смиренно ждут отца. На улицу они выходят крайне редко, потому что не знают языка и страшно боятся большого северного города. У Касыма есть товарищ Саид, он тоже здесь с женой и ребятишками. Но его дети не сидят сутками напролет дома, они ходят и учатся говорить по-русски. Однажды Касым решил спросить, куда соседи ходят и сколько это стоит? Надо же понимать, по карману ли ему такая наука? Саид ответил, что дети ходят в благотворительную организацию и тут же дал адрес.

Первый поход получился скомканным. В самом начале выяснилось, что у детей Касыма — вши. Здесь, кстати, ничего удивительного, сколько им пришлось мыкаться из угла в угол, пока не нашли этот дачный домик. Порой и вовсе ночевали на улице. Поэтому с уроками придется подождать, сейчас главное победить паразитов. Затем нужна сменная одежда и обувь. На это тоже нужны копейки. Касым было расстроился, но девушка-педагог его поддержала. «Не переживайте, мы вам поможем. И с лекарствами, и с одеждой». Так началась у его ребятишек новая жизнь. Жизнь в детском клубе «Созвездие» организации Каритас.

Таких ребятишек здесь еще тридцать. Национальности самые разные, приехали вместе с родителями, по-русски, порой, не могут и двух слов связать. А у Каритас — цель большая, научить ребят говорить на великом и могучем, а затем отправить в школу. Это сейчас главное, чтобы не дать детям замкнуться в своей эмигрантской среде, противостоять их социальной изоляции.

«Работу мы начали пять лет назад на базе уже существовавшего детского клуба для детей из малообеспеченных семей. К нам стали обращаться родители-мигранты с просьбой взять детей в клуб», — рассказывают педагоги. — «Вначале было трудно, решали с чего начать, чтобы элементарно с ними договариваться. Дети же совсем не знали языка. Но постепенно опыт пришел, мы разговариваем с ними, читаем книги, играем, учим буквы, стихи, готовим сценки… Дети быстро учатся». Особой гордостью клуба являются ребята постарше, которые уже пошли в российскую школу. Представляете, каково это написать, например, сочинение на не родном тебе языке. И ничего справляются, звезд с неба не хватают, но твердые четверки и троечки в дневниках стоят.

Интересуюсь у детей, кем они хотели бы стать. Тринадцатилетняя Гулаим отвечает, что дизайнером, Алибек — водителем, Саардор — строителем, Искандер — летчиком. Хорошие детские мечты. И для того, чтобы они сбылись, нужна поддержка взрослых. Прежде всего, любящих родителей и окружения, которое тебя принимает.

— А бывает, что вас обижают из-за национальности? — спрашиваю я.

— Бывает, — опуская голову, шепчет Гулаим.

— Ей в школе больше всех досталось, — подключаются к разговору другие дети. — Она же старшая, поэтому за нас всех заступалась, когда нас «нерусскими» дразнили. Даже однажды подралась. Расскажи, Гулаим!

Но Гулаим об этом говорить не хочет. Переводит разговор на помощь в домашнем задании младшим. Она настроена больше говорить о хорошем, чем о плохом. Что о нем говорить, плохое — оно и есть плохое.

«Мы стараемся, чтобы наши ребята почувствовали, что они не одни. Что рядом с ними есть люди, готовые им помочь, — рассказывает зам. директора организации Наталья Соколова. – Средств вот только, как обычно, не хватает. Тема мигрантов не популярная в обществе. А между тем, это такие же люди, нуждающиеся в медицине, образовании».

Конечно, такой центр на 30 ребятишек среди десятков тысяч мигрантов, это капля в море. Но, с другой стороны, не будь его, и еще 30 детей не увидели бы перед собой перспективы, не научились бы мечтать. Помочь детям из клуба «Каритас» можно прямо сейчас. Этим Вы подарите ребенку ни много ни мало, а дорогу в будущее и, самое главное, Мечту.

Источник: «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске»