Латвия: лютеранский архиепископ выступает против эвтаназии

Медиков нельзя обязать убивать людей, заявил архиепископ Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви (ЛЕЛЦ) Янис Ванагс, комментируя общественную инициативу о легализации эвтаназии.

Как отмечает LETA, глава ЛЕЛЦ считает, что стремление к эвтаназии, сделанной врачом, по-человечески понятно, потому что неизлечимо больные люди хотят избавления от страданий. Однако Церковь осуждает добровольный уход из жизни и желание умереть.

«Жизнь важно прожить целиком», — сказал Ванагс.

С точки зрения морали на врачей нельзя возлагать обязанность убийства людей. Опасения связаны и с тем, что в странах, где эвтаназия легальна, предпринимаются попытки расширить круг заболеваний и лиц, на которых распространяется эвтаназия, включив в него психические состояния, детей, а также предусмотрев возможность принятия решения об эвтаназии не самим пациентом, а другими лицами.

Как альтернативу эвтаназии архиепископ Ванагс видит развитие в Латвии паллиативного ухода, позволяющего людям уйти из жизни без страданий.

Источник: Благовест-инфо