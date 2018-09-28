Кёльнский собор украсили световой инсталляцией к 100-летию окончания Первой мировой войны

В период с 26 по 30 сентября фасад знаменитого Кельнского кафедрального собора, внесенного ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного культурного наследия, впервые в его истории в вечернее время украшает световая инсталляция.

Как сообщает «Азертадж», она посвящена 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Ее девиз — «Dona Nobis Pacem» («Даруй нам мир!»).

Такую акцию специально решено провести в рамках паломничества, проходящего в эти дни в Кельнском соборе, с целью привлечь к ней таким образом внимание как можно большего количества людей. Посредством необычной световой инсталляции ее создатели направили четкий посыл всему миру: Германия выступает против ненависти и вражды!

«Мир», «Разоружайтесь!», «Гражданское мужество» — такие надписи мелькают на южном фасаде самой известной церкви Германии от портала до самой вершины. Надписи и знаки, из которых составляются изображения на стене, выводятся с помощью примерно двух десятков мощных прожекторов.

Отрывки из Реквиема номер 1 до минор Луиджи Керубини и произведения «Dona Nobis Pacem» («Даруй нам мир») Баха (Johann Sebastian Bach) — таково музыкальное сопровождение проекции, которая каждый вечер стартует в 20 часов. В это же время в Кельнском соборе проходят и другие яркие мероприятия. Одно из них — представление «Ночь мистики», участие в котором принимает хор Ливерпульского кафедрального собора.

Источник: УНИАН