Курию Преображенской епархии посетила делегация Лютеранских Церквей из Германии и России

3 июля 2018 года Епархиальный центр им. епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске посетила репрезентабельная делегация лютеранских пасторов, представителей лютеранских союзов и государственной Церкви из Германии.

Среди гостей были директор миссии Магбурга г-н Райнер Беккер, епископ на пенсии из Союза Церквей г-н Райнер Койпп (г. Вольсбург) и епископ Союза пиетистов в Баварии г-н Гюнтер Гудман (г. Нюрнберг). Также гостей из Германии сопровождали: глава Евангелическо-Лютеранской Церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока епископ Александр Шайерманн (Омск), пропст Сибирского региона ЕЛЦУСДВ Владимир Виноградов (Омск) и председатель Совета общины ЕЛЦУСДВ в Новосибирске Мария Гениберг.

Как определили цель визита сами гости, их желанием было познакомиться с сибирским католическим диоцезом, тем более, что они уже заранее были наслышаны про здешние хорошие взаимоотношения католиков и протестантов. Им был интересен опыт Лютеранской Церкви в России во взаимоотношениях с Российской Католической Церковью. Разумеется, они при этом сравнивали указанные взаимоотношения в России с подобными отношениями в Германии и в Европе в целом, где такими безоблачными они являются далеко не повсеместно. Им был интересен опыт служения и жизни РКЦ как таковой, ведь она, так же, как и ЕЛЦ, является в России Церковью меньшинства. Хотелось поговорить о сложностях, трудностях и вызовах, с которыми приходится иметь дело этим двум Церквам.

Кроме того, гости намеревались установить и углубить личные контакты с известным католическим иерархом – Правящим Архиереем Римско-Католической Преображенской епархии в Новосибирске. Они были наслышаны о епископе Иосифе Верте, о том, что при его непосредственном содействии были проведены памятные мероприятия, связанные с юбилеем Реформации.

На правах хозяина Владыка Иосиф Верт радушно и гостеприимно познакомил посетителей со всеми достопримечательностями Кафедрального собора и Епархиального центра, показал недавно отремонтированную Епископскую библиотеку в здании «старой курии», угостил чаем и нашел время для братской беседы. Кстати, приятной неожиданностью для всех присутствующих стал факт наличия общих хороших знакомых и близких друзей в Германии у епископа Иосифа Верта и епископа-эмерита Райнера Койппа.

Завершился экуменический визит небольшим импровизированным интервью, которое гости любезно согласились дать корреспонденту «Сибирской католической газеты» (его мы опубликуем чуть позже).



А пока о подробностях визита расскажет наш фоторепортаж: