Ксения Собчак приглашена на традиционный молитвенный завтрак с участием президента США

Москва. 25 января. Кандидат в президенты РФ, журналистка и телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где традиционно присутствует президент США, и примет в нем участие, если позволит ее график, сказала пресс-секретарь К.Собчак Ксения Чудинова.

«Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать», — сказала К.Чудинова «Интерфаксу» в среду.

По ее словам, К.Собчак пробудет в США неполные три дня, и за это время ей предстоит провести большое количество разных выступлений и встреч.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии приняли приглашение американской стороны, и руководители трех парламентских комитетов также примут участие в ряде мероприятий наряду со своими коллегами из конгресса США.

«Наши коллеги примут участие в национальном молитвенном завтраке, который, по традиции, посещает президент США, в нем участвуют многие знаковые политики», — сказал он журналистам.

Это будет 66-й такой «завтрак»: именно столько лет его ежегодно проводят в первый четверг февраля, рассказал депутат. По его словам, для участия в этом мероприятии все приглашаются «в личном качестве» специальной совместной комиссией сената и палаты представителей Конгресса США. «Участие в этом завтраке дает хорошую возможность в неформальной обстановке обсудить важные проблемы, в том числе с интересующими тебя людьми», — отметил член Совета Думы.

Завтрак организуется конгрессом США вместе с христианской организацией Fellowship Foundation, на него приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели, всего около 3 тыс. человек из нескольких десятков стран. В делегацию РФ в этом году, как ожидается, войдут около 70 человек.