Кризис Европы – время задач и возможностей. Речь Папы Франциска к руководству Европейского союза

Единство и солидарность, уважительное отношение к человеческой жизни и к семье, христианские корни, защита труда и защита молодежи, гостеприимство: эти ценности остаются актуальными для Европы, о чем Папа Франциск напомнил руководству стран Евросоюза и европейских учреждений, отмечающих сегодня 60-летие подписания Римского договора.

Европе, которая находится в поисках новой самоидентификации, Папа Франциск дает импульс, чтобы она вернулась к тому, что вдохновляло отцов-основателей объединенного Старого континента. Приветствовав участников аудиенции в Зале Реджа Апостольского дворца, Святейший Отец напомнил, что нельзя понять эпоху, в которой мы живем, не обратившись к прошлому, к тому, что произошло 25 марта 1957 года:

«Этот день был насыщен ожиданиями и надеждами, воодушевлением и волнением. Память об этом дне соединяется с надеждами сегодняшнего дня и с ожиданиями европейских народов, которые хотели бы разобраться в настоящем, чтобы с обновленным рвением и доверием продолжить начатый путь».

Объединенная Европа призвана быть братским и справедливым строением, где, согласно ее вдохновителям, политика, экономика и культура должны быть ориентированы на человека. После мрачных лет Второй мировой войны европейский гуманизм вдохновил проект единства именно на человеческой личности:

«У истоков европейской идеи находится человек с его ответственностью, с закваской евангельского братства, с его стремлением к истине и справедливости, обостренным тысячелетней историей».

Возвращаясь к фразам, произнесенным 60 лет назад по случаю подписания Римского договора, Папа упомянул о духе солидарности, воодушевившей Европу перед попытками свести идеалы Евросоюза к производственным, экономическим и финансовым потребностям. Папа акцентировал внимание на сегодняшней проблеме иммиграции в свете желанного единства, которое должно было искоренить вражду, границы и болезненные противостояния прошлого:

«Там, где целые поколения желали низвержения законов вражды, сегодня идут споры по поводу того, как избежать ´опасностей´ нашего времени: начиная с сонма женщин, мужчин и детей, бегущих от войны и бедности, которые просят только о возможности увидеть будущее для себя и для своих близких».

Единство и гостеприимство – предпосылки к миру, и сегодня, как и 60 лет назад, он незаменим для развития каждого поколения. Именно благодаря отцам-основателям Европы эти ценности утвердились, напоминая о своих истоках: «В начале европейской цивилизации находится христианство, без которого такие западные ценности, как достоинство, свобода и справедливость, оставались бы непонятыми».

«По сей день, как утверждал святой Иоанн Павел II, душа Европы остается единой потому, что, помимо ее общих корней, она живет одними и теми же христианскими и общечеловеческими ценностями, такими как достоинство человеческой личности, глубокое чувство справедливости и свободы, трудолюбие, дух инициативы, любовь к семье, уважительное отношение к жизни, терпимость, желание сотрудничать во имя мира».

Папа Франциск затронул тему современного кризиса Европы, но в конструктивном значении этого слова, потому что кризис – это «время задач и возможностей», подчеркнул Папа и предложил ответить на вопрос о будущем Европы: «Каково наследие отцов-основателей? Какие перспективы указали они для решения стоящих перед нами задач? На что надеяться Европе сегодня и завтра?».

«Ответы мы найдем как раз в тех опорах, на которых они решили возвести Европейское экономическое сообщество, и это — центральное место человека, действенная солидарность, открытость миру, стремление к миру и развитию, открытость к будущему».

Святейший Отец подчеркнул, что для достижения целей, поставленных основателями Евросоюза, очень важно выслушивать отдельные компоненты Евросоюза. Но сегодня создается впечатление разрыва между гражданами и учреждениями. Центральное место человека означает также возвращение к духу семьи, в которой каждый согласно своим возможностям вносит добровольный вклад в созидание общего дома: так реализуется единство и гармония в разнообразии. Европейский союз должен вновь осмыслить свою сущность, понять, что значит быть общиной людей и народов. Диалог, встреча и взаимопонимание необходимы, чтобы смотреть на будущее, не страшась тех, кто не похож на нас, на будущее, где мир рождается от социальной справедливости. В решении миграционного кризиса нельзя ограничиваться лишь вопросами численности, экономики и безопасности. Как же Европе вновь вернуть надежду?

«Для этого нужно идти навстречу молодежи, предлагая ей серьезные перспективы образования, реальные возможности включения в трудовое сообщество; нужно инвестировать в семью, первую и главную ячейку общества. Нужно уважать совесть и идеалы своих граждан, обеспечивать возможность рождать детей, не боясь, что их не получится содержать. Для этого нужно защищать жизнь во всей ее неприкосновенности».

Папа завершил свою речь к европейским лидерам высказыванием Йозефа Беха: «С другой стороны, я считаю, что Европа заслуживает того, чтобы ее строить».

Источник: Радио Ватикана