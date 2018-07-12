Костёл в Севастополе будет доступен для культурно-массовых мероприятий города

Такова часть соглашения, подписанного между католическим приходом и правительством города.



11 июля. Костёл в Севастополе будет доступен для культурно-массовых мероприятий города. Об этом заявил в ходе пленарного заседания директор департамента общественных коммуникаций Олег Беркович, отвечая на вопрос депутата Татьяны Щербаковой. Впрочем, своим заявлением чиновник подтвердил то, что прежде говорил вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов, сообщает ИА SevastopolMedia.

В рамках отчёта главы департамента общественных коммуникаций на пленарном заседании севастопольского парламента депутат Татьяна Щербакова поинтересовалась у директора департамента Олега Берковича, где можно ознакомиться с текстом соглашения, подписанного между католической организацией города Приход Св. Климента и правительством Севастополя. На что тот пообещал вывесить документ на сайте правительства и вкратце рассказал, в чём его суть.

— Католическая община берёт на себя обязательство в течение пяти-шести лет провести реконструкцию объекта и установить там орган. И сделать так, чтобы этот объект был доступен для культурно-массовых мероприятий со стороны города, – сказал Беркович.

Напомним, 31 мая распоряжением правительства Севастополя здание бывшего кинотеатра «Дружба», расположенного по адресу ул. Шмидта, 1, было передано в собственность католической организации Приход Св. Климента.

4 июня во время официальной передачи документов права собственности на здание бывшего кинотеатра организации Римско-Католической Церкви вице-губернатор Юрий Кривов сообщил, что между правительством и религиозной организацией подписано соглашение.

— Этим документом мы зафиксируем тот факт, что собственники здания проведут ремонтно-реставрационные работы, и потом оно будет открытым местом для туристов. Мы очень просили, чтобы здесь появился орган – традиционный атрибут католических богослужений. И надеемся на то, что это будет действительно достопримечательностью Севастополя, – сказал тогда Кривов.

