Королева Елизавета II открыла в Лондоне Центр защиты от хакеров

Британская королева Елизавета II приняла участие в открытии лондонской штаб-квартиры нового национального Центра кибербезопасности (NCSC). Задача организации – защита страны от хакерских атак. Представители NCSC будут работать как с госструктурами, так и с независимыми предпринимателями, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Вместе с королевой на открытии штаб-квартиры NCSC также присутствовал муж Елизаветы II принц Филипп. Официально Центр по борьбе с хакерами был основан еще осенью 2016-го, однако собственным офисом организация обзавелась только сейчас.

NCSC утверждает, что серьезные кибератаки на Великобританию происходят около 60 раз в месяц, то есть в среднем дважды в сутки. За последние три месяца NCSC обнаружил 188 подобных нападений 2-й и 3-й категорий. И хотя нападений первой категории (наиболее опасной) пока обнаружено не было, Центр готов к любому развитию событий. Центр кибербезопасности начал функционировать в октябре 2016 года, но в новую штаб-квартиру рядом с вокзалом «Виктория» в центре Лондона сотрудники въехали только сейчас. На официальном открытии Центра кибербезопасности с речью выступил министр финансов Великобритании Филип Хэммонд. Он назвал создание центра «жизненно важным» моментом в борьбе с киберпреступлениями. Хэммонд также призвал бизнес серьезнее относиться к кибернападениям, так как эта угроза «растет и усиливается».

«Мы сталкивались с крупными хищениями личных данных, вторжениями представителей враждебных государств, сбором данных о критически важных объектах национальной инфраструктуры, и наша задача состоит в том, чтобы как можно эффективнее с этим бороться», — говорит Киран Мартин.

NCSC защищает не только правительственные учреждения и бизнесы, но и всю экономику и общество в целом.

Сотрудники NCSC будут наблюдать за людьми в разных индустриях для идентификации угроз и уязвимостей, а также для разработки рекомендаций по борьбе с кибератаками.

На данный момент Центр расследует самое большое киберограбление в Великобритании — у банка Tesco было похищено 2,5 млн фунтов.

Экономика Великобритании во многом зависит от цифровых технологий, ежегодно приносящих в казну более 118 млрд фунтов стерлингов.

Власти озабочены не только возможностью того, что хакеры могут взломать инфраструктуру и, например, отключить электростанции, но и тем, что из-за действий киберпреступников население и бизнес могут потерять доверие к цифровому сектору экономики.

NCSC также будет искать слабые места в системе защиты компьютерных сетей правительственных учреждений, помогать им бороться с перехватом электронной почты и закрывать десятки тысяч поддельных сайтов, занимающихся фишингом.

В ноябре 2016 года правительство Великобритании обнародовало пятилетний план стратегии национальной кибербезопасности, выделив на это 1,9 млрд фунтов стерлингов.