Корея: епископ выразил радость по поводу первых шагов к сближению между Севером и Югом

«Мы должны неустанно искать способов сожительства и примирения нашего народа», — заявил епископ корейской епархии Тэджона монс. Ю, комментируя сообщения в прессе о саммите в деревне Панмунджом на границе Северной и Южной Кореи, где делегации двух стран встретились в связи с предстоящими Олимпийскими играми.

Епископ выразил радость в связи с итогами переговоров, подчеркнув в особенности просьбу со стороны Южной Кореи обсудить проблему разъединенных границами семей в виду празднования Нового года по лунному календарю, который будет отмечаться 14 февраля. Южная Корея также отметила необходимость обеспечить прямую связь между военными двух государств во избежание случайных столкновений на границе.

О позитивной динамике в процессе сближения Северной и Южной Кореи свидетельствует новогодняя речь северокорейского лидера, считает епископ Тэджона, отметив «использование нового, более мягкого, менее напряженного языка». Ким Чен Ын несколько раз повторил: «Мы единый народ, единая раса», добавив, что Олимпийские игры могут стать успехом для «всего корейского народа».

«Необходим диалог, — отмечает монс. Ю, — нужно обсуждать, встречаться, продолжать общение. Иначе не будет никакой возможности для сближения. Мы сейчас видим первые шаги вперед». Спорт, отмечает южнокорейский иерарх, способен сделать больше, чем до сих пор удалось сделать политикам. «С политической точки зрения, — констатирует монс. Ю, — нелегко говорить друг с другом. Но мы единый народ, единая семья, и это лежит в основе любого диалога. Однако надо сделать больше, сделать все возможное для того, чтобы Корея вновь стала единой».

Источник: Радио Ватикана