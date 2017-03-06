Копты покидают Синай в связи с угрозами исламистов

Копты начали покидать Синайский полуостров после того, как «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) распространило видеоролик с угрозами в адрес христиан.

В частности, десятки коптов уехали за последнюю неделю из города Эль-Ариш, расположенного на севере египетского полуострова.

По информации радио «France internationale» коптские церкви и церковные учреждения в ряде городов Синая стали временным пристанищем для христиан, бежавших из Эль-Ариша. Так, в молодежном центре города Исмаилия нашла приют 51 семья. Как сообщают египетские СМИ, всего в этом городе сейчас находится не менее 112 семей беженцев.

За последнее время на Синайском полуострове исламистами было убито не менее семи коптов. По свидетельствам очевидцев, расправы совершали боевики группировки «Ансар Бейт аль-Макдис», говорившие на местном бедуинском диалекте. Ранее эта джихадистская организация, влившаяся в 2014 году в ряды ИГИЛ, совершила целый ряд терактов, объектами которых были полицейские, военные и христианские церкви Египта.

Источник: Благовест-инфо