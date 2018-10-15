Концерт памяти Иоанна Павла II прошел в Библиотеке иностранной литературы

Концерт классической музыки памяти Папы Иоанна Павла II состоялся 13 октября в Москве, в Большом зале Библиотеки иностранной литературы им. Рудомино (ВГБИЛ), — сообщает Благовест-инфо.

Вечер, собравший множество гостей, был приурочен к 40-й годовщине избрания на Папский Престол кардинала Кароля Войтылы, ставшего Иоанном Павлом II. На концерте присутствовали представители Апостольской нунциатуры в РФ, дипломатического корпуса, религиозные и общественные деятели.

Папа Иоанн Павел II – «гуманист, который смог изменить жизнь нас всех, независимо от конфессиональной принадлежности, нации или гражданства», – такими словами начал встречу ее ведущий, директор международного клуба «Открытый диалог» Григорий Амнуэль, автор идеи и продюсер создания единственного в Москве памятника Иоанну Павлу II.

Посол Республики Польша в РФ Влодзимеж Марчиняк отметил, что Иоанн Павел II – это «универсальная фигура, которая имеет значение не только для всех христиан, но и для всего сегодняшнего мира в целом». 40 лет назад на Престол Святого Петра впервые за всю историю был избран кардинал-поляк, поэтому для его соотечественников особенно важно, что будущий Папа «получил духовное, культурное и интеллектуальное формирование в Польше, что он жил и учился в кругу друзей – будущих выдающихся польских интеллектуалов, актеров, писателей, воспитывался в тени великих польских кардиналов». Дипломат напомнил, что в начале своего пути Кароль Войтыла собирался стать философом или поэтом, и само это сочетание, а также то, на каких поэтов он ориентировался, какой вид творчества выбрал – «это тоже очень характерно для нашего мышления, нашей словесности», сказал посол Польши. Он привел в пример последнее стихотворное произведение, которое Кароль Войтыла написал еще в качестве кардинала, накануне конклава, – поэму «Станислав», посвященную «фундаментальному сюжету для польского понимания истории» (в основе сюжета – убийство святого Станислава, первого епископа Кракова, в 1079 г. от руки короля Болеслава Храброго). По словам дипломата, автор, размышляя о том, что обладает подлинной силой – слово или меч, «пишет о глубокой связи, как он это называет, «моей Церкви и моей земли»: «моя Церковь укоренилась в моей земле, а моя земля создала благодатную почву для того, чтоб Церковь развивалась и возрождалась после исторических испытаний».

Послание Апостольского нунция в РФ архиепископа Челестино Мильоре зачитал первый секретарь Нунциатуры монсеньор Эрвин Ленгель. В этом тексте посол Ватикана выделяет две особые характеристики Иоанна Павла II. Во-первых, это длительность его понтификата (1978-2005 гг.), в течение которого «он вел Церковь, определяя все направления ее деятельности». Во-вторых – то, что Папе удалось «подать новое мужество и надежду тем, кто был угнетен, самым бедным и слабым во всём мире и во всех концах земли. По всему миру он свидетельствовал о величии и плодотворности человека, творчески проживающего свои взаимоотношения с Богом». Архиепископ Мильоре напомнил, что во время своего первого визита в Польшу в 1979 г. Иоанн Павел II призвал: «Сойди, Дух Святой, и обнови лицо этой земли!» – под «этой землей» имелась в виду не только Польша, но все нации Восточной Европы. Его молитва была услышана спустя немного лет с поразительными результатами», – отметил автор послания, имея в виду скорое падение коммунистического режима в странах бывшего Варшавского договора.

Посол Литовской Республики в РФ Ремигиюс Мотузас вспоминал визит Понтифика в 1993 г. в независимую Литву. Он сказал, что литовцы благодарны Папе за дипломатическую поддержку в годы Советской власти: в Ватикане тогда было представительство Литовской республики, литовцы могли получать паспорта на выезд в Европу.

Подчеркивая преемственность римских епископов, Ремигиюс Мотузас рассказал также о недавнем визите в Литву папы Франциска, отметив, что оба понтифика – Иоанна Павел II и Франциск – совершенно чужды «элитности», они просты, доступны и подчеркивают «солидарность, чтобы быть вместе с народом». Обращаясь к участникам встречи, он отметил: «Этот вечер заставляет нас подумать о духовности, о тех важных вещах, к которым призывали и Иоанн Павел II, и папа Франциск».

Григорий Амнуэль напомнил, что семь лет назад в Москве, во дворике ВГБИЛ, появился памятник Иоанну Павлу II. Об этом событии напомнил короткий фильм. Ведущий предложил почтить минутой молчания память тех, кто был непосредственно причастен к созданию и установке этого памятника: директора ВГБИЛ Екатерины Гениевой, скульптора Александра Васякина, посла Республики Польша в РФ Ежи Бара. Сын заслуженного художника Украины Александра Васякина вручил почетную медаль «Будущее объединение поколений» имени отца скульпторам Илье и Никите Феклиным, которые участвовали в установке памятника.

Г. Амнуэль напомнил также, что Иоанн Павел II очень любил музыку – «при нем концерты в Ватикане стали столь же регулярными, как в прославленных залах мира». После этого началась музыкальная программа с участием лауреатов международных конкурсов: профессора Парижской консерватории Игоря Лазько, Эндийса Ренеманиса (Латвия), Лилианы Сафихановой (Россия) и других исполнителей. Произведения католической и православной духовной музыки исполнил ансамбль «Хронос» (художественный руководитель Евгений Скурат, Россия).