Константинопольский патриархат перенес заседание Синода по «украинскому вопросу» на октябрь – СМИ

Заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором, по сообщениям СМИ, может быть рассмотрен вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви, перенесен с сентября на октябрь, сообщает интернет-издание LB.ua со ссылкой на собственные источники в церковной среде.

В сообщении отмечается, что это заседание должно было состояться 10 сентября, и существовала высокая вероятность, что украинский церковный вопрос был бы решен именно на нем, однако «теперь его решения нужно ждать минимум до октября». Приводятся также ориентировочные новые даты Синода — 9-11 октября.

Вместе с тем, как и планировалось ранее, 1-3 сентября в Стамбуле состоится Синаксис — собрание всех архиереев Константинополя во главе с патриархом Варфоломеем, который накануне, 31 августа, встретится в Стамбуле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Ещё ранее, пишет портал, состоится плановый Синод, однако на нем украинский вопрос к обсуждению не запланирован.

В экспертных церковных кругах считают, что на Синаксисе — собрании константинопольских архиереев — по всей видимости, будут обсуждать вопросы автокефалии Украинской и Македонской церквей, однако решения по данным вопросам — прерогатива не Синаксиса, а Синода.

Отмечается также, что если заседания Синодов проходят более-менее регулярно, то Синаксис собирается крайне редко (последний раз — три года назад).

Источник: Интерфакс