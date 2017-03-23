Константинопольский Патриарх посетит экуменическую общину Тэзе 25 апреля

Константинопольский Патриарх Варфоломей 25 апреля посетит экуменическую общину Тэзе, сообщил официальный сайт общины.

Во время своего визита Патриарх примет участие в полуденной молитве с братьями общины и паломниками — православными, католиками и протестантами — в церкви примирения. Ожидается, что с приветственной речью к гостю обратится приор общины брат Алоис, а в конце молитвы Патриарх Варфоломей прочтет краткую проповедь.

Община пригласила всех желающих помолиться с Патриархом посетить Тэзе 25 апреля, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Контакты общины Тэзе с Константинопольским патриархатом начались в 60-х годах прошлого века, когда ее основатель брат Роже, ныне покойный, посетил патриарха Афинагора I. Экуменическая община была основана в 1940 году во Франции братом Роже Шютцем, протестантом, который оставался ее главой до своей гибели от руки сумасшедшей 16 августа 2005 года. Община Тэзе является экуменическим центром христианского паломничества. Каждую неделю ее посещают до 6 тысяч христиан разных конфессий. Связь между общиной Тэзе и Россией длится несколько десятилетий. Первые представители Русской Православной Церкви смогли посетить общину в 1960-х годах. В 1970-80-х годах основатель общины брат Роже бывал в России.

Европейские молодежные встречи, организуемые братьями общины Тэзе, проводятся с 1978 года. Они проходили в Париже, Барселоне, Лондоне, Милане, Праге, Вене, Мюнхене, Будапеште, Лиссабоне, Загребе, Вроцлаве, Варшаве, Познани, Женеве, Брюсселе, Роттердаме, Берлине, Риге и других городах.

Источник: РИА Новости