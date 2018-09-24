Константинопольский Патриарх пообещал предоставить Украине автокефалию

Константинопольский Патриарх Варфоломей заявил, что вскоре предоставит автокефалию Украине.

Такое заявление Вселенский патриарх сделал после воскресной службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генконсулу Украины в Стамбуле Александру Гаману. Видеозапись выступления патриарха опубликована на странице патриархии в соцсети Facebook.

Обращаясь вначале к чешскому богослову, присутствовавшему на литургии, Варфоломей сказал, что Церковь Чехии и Словакии — новейшая из автокефальных Церквей, Константинопольский патриархат провозгласил ее автокефалию (административную независимость от других церквей) в 1998 году, и сейчас она находится «под любовью и защитой нашего патриархата».

«Сейчас настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет, потому что это ее право», — сказал Вселенский патриарх.

Он добавил, что Киев имеет право на получение подобного статуса. Кроме того, Патриарх Варфоломей напомнил, что автокефалию предоставляли всем новым Православным Церквям — начиная с России в XVI веке и заканчивая церковью Чехии и Словакии.

Патриарх подчеркнул, что Константинопольскую православную церковь не пугают угрозы, но не пояснил, о каких угрозах идет речь.

«Недавно я сказал в проповеди, что Вселенский патриархат не угрожает, не боится угроз, но неуклонно выполняет по святым канонам свою миссию», — продолжил он.

Варфоломей I заявил, что эти права были даны Вселенскими соборами и будут исполнены «в случае с Украиной и где еще понадобится».



Ситуация с автокефалией

Сейчас на Украине действует каноническая Украинская Православная Церковь, которая считается самоуправляемой Церковью в составе Московского патриархата. Кроме того, на территории Украины ведут деятельность непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский Патриархат и Украинская автокефальная Православная Церковь.

Ранее Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» назначил своих экзархов в Киеве, что вызвало возмущение представителей УПЦ, назвавших его вторжением на каноническую территорию другой Поместной Церкви.

Русская Православная Церковь, в свою очередь, пошла на фактический «разрыв дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом. В частности, Синод Русской церкви принял решение прекратить поминовение патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Источник: РИА Новости