Константинополь считает неканоничной анафему российской Церкви Ивану Мазепе

Архиепископ Телмисский Иов заявил, что Константинопольский Патриархат никогда не признавал отлучение от Православной Церкви гетмана Ивана Мазепы.

Представитель Константинопольского Патриархата при Всемирном Совете Церквей архиепископ Телмисский Иов (в миру — Игорь Геча) заявил в интервью изданию «Главком», что решение об анафеме Мазепе было политическим.

«Несмотря на наложение Русской Церковью на гетмана Мазепу неканоничной анафемы, представители Вселенского Патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политико-идеологических репрессий, и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин», — заявил он.

По словам архиепископа, после эмиграции Мазепа исповедовался у православных священников Константинопольского Патриархата, перед смертью он получил отпущение грехов, был отпет и похоронен по православному обряду.

«Его тело было положено в православной церкви городка Варнице, которая находилась в юрисдикции Вселенского Патриархата, а впоследствии его перезахоронили в городе Галац на Дунае, где в центральном соборе Свято-Георгиевского монастыря местный митрополит отслужил заупокойную службу по скончавшемуся гетману. Этот митрополит был иерархом Вселенского Патриархата. Итак, можем говорить, что Иван Мазепа умер как верующий Матери-Церкви, Вселенского Патриархата», — сказал священнослужитель.

Мазепа был предан анафеме в ноябре 1708 года за «измену православному государю и православному государству», «отступничество от благочестивой державы, предательство и поднесение рук разбойнических и брани на Христа Господня». Гетман был лишен всех титулов, предан символической гражданской казни и отлучен от Церкви.

Источник: Правмир