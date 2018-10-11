Константинополь признал каноническими украинские самопровозглашенные церкви – СМИ

Синод Константинопольского патриархата на своем заседании рассматривает два вопроса — о снятии анафемы с главы непризнанного Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и о признании «незаконной аннексию» Киевской Митрополии в 1686 году. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.

«Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях синода Вселенского Патриархата. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета и о признании незаконным аннексии Киевской Митрополии в 1686 году. Ждем официального подтверждения», — написал он в Twitter.

С просьбой о признании к Патриарху Варфоломею ранее обратились Филарет Денисенко и Макарий Малетич (Украинская автокефальная православная церковь — УАПЦ).

В свою очередь профильное греческое издание orthodoxia.info со ссылкой на свои источники сообщает, что апелляция Филарета и митрополита Макария уже удовлетворена, передает ТАСС. Однако официальных объявлений на этот счет пока сделано не было.

В 1686 году Константинопольский патриарх Дионисий IV дал согласие на передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. Это стало результатом присоединения в 1654 году Украины к Московскому царству. В составе Константинопольского патриархата Киевская митрополия просуществовала 66 лет с момента своего создания в 1620 году.

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В октябре 1990 года Украинской Православной Церкви был предоставлен статус самоуправляемой церкви в составе Русской Православной Церкви. В ноябре 1991 году митрополит Филарет, возглавлявший тогда Украинскую Православную Церковь Московского патриархата, выступил за предоставление ей автокефалии. В мае 1992 года он был смещен с должности предстоятеля УПЦ МП. Но Филарет отказался подчиниться этому решению Архиерейского собора Русской православной церкви и при поддержке украинских властей объявил со своими сторонниками о создании Украинской православной церкви Киевского патриархата. В февраля 1997 года он был отлучен от Церкви и предан анафеме за раскольническую деятельность также решением Архиерейского собора РПЦ.