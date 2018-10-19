Константинополь отказывается разрывать общение с РПЦ

Париж. 19 октября. Несмотря на разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом, Константинополь продолжает состоять в общении с ней, говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве.

«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», — сказано в документе.

«Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах», — говорится там.

Экзархат Константинополя призывает всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве Церкви.

Русский экзархат ведет свою историю с 1921 года, когда патриарх Московский и всея Руси Тихон назначил официальным представителем Русской церкви в Западной Европе находящегося в Париже митрополита Евлогия. В 1927 году Карловацкий Синод РПЦЗ запретил владыку Евлогия в служении и порвал с ним литургическое общение, что вызвало среди русских эмигрантов раскол на верных Синоду и верных Московскому патриархату.

В 1931 году митрополит Евлогий, желая избежать давления советской власти, которое проявлялось в требовании «подписки о лояльности», временно перешел в юрисдикцию Константинопольского патриарха, однако менее чем за год до своей кончины вновь был принят в юрисдикцию Русской православной церкви патриархом Московским и всея Руси Алексием I. Тем не менее большинство клириков и мирян во главе с новым митрополитом решили остаться в константинопольской юрисдикции.

В настоящее время экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

11 октября Синод Константинопольского патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. Московский патриархат эти решения не признал и в ответ на заседании Синода, которое прошло 15 октября в Минске, объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.

Источник: Интерфакс-Религия