Конголезские католики призывают кардинала баллотироваться на пост президента

Католики Конго считают, что единственным надежным и достоверным кандидатом на пост президента в стране является кардинал Лоран Монсенгво Пасинья, Архиепископ Киншасы. Однако кардинал ответил, что у него «есть другие дела» и он не собирается баллотироваться на выборах, сообщает «Католический обозреватель».

Спикер недавно сформированной группы «Христианское развитие ради единства и демократии», которая инициирует кандидатуру кардинала на пост президента, отметил, что «для того, чтобы развивать Конго для наших детей, мы должны отбросить и заменить всех тех, кому не удалось сделать это раньше. Именно поэтому мы подумали о кандидатуре кардинала Монсенгво, который пользуется глубоким уважением среди народа».

Напомним, что нынешний президент Джозеф Кабила находится у власти с 2001 года. Его мандат завершился в 2016 году, однако проведение новых выборов задерживается уже на два года.

Католическая община в Республике Конго составляет 35 млн. человек, и это — более 40 процентов населения. 90% населения страны — христиане.

Как информирует Catholic Herald, кардинал Монсенгво отрицал любые президентские амбиции, заявив, что у него «есть другие дела».

Стоит добавить, что не только нынешние обязательства кардинала является препятствием на пути к президентству. Еще в 1983 году Папа Иоанн Павел II установил запрет священникам баллотироваться на политические должности. Кодекс канонического права отмечает: «Духовенству запрещено принимать государственные должности, включая участие в осуществлении гражданской власти». «Они не должны принимать активное участие в политических партиях и правительственных профсоюзах, пока, по мнению компетентной церковной власти, этого не требует защита прав Церкви или распространение общего блага», — говорится в ККП.