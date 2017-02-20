Конфликт в Сиро-Яковитской Церкви: шесть епископов обвинили Патриарха Ефрема в «предательстве веры»

Кризис, охвативший Сиро-Яковитскую Церковь, может быть рассмотрен на внеочередном заседании Священного синода этой древневосточной общины. Об этом в Сирийском патриархате сообщили 16 февраля.

Решение было принято на совещании, состоявшемся под председательством Патриарха Мар Игнатия Ефрема II в его резиденции в Атшане близ Бейрута. В совещании приняли участие 18 митрополитов и патриарших викариев, поддержавших Патриарха.

Конфликт в Сиро-Яковитской Церкви вспыхнул 8 февраля, когда шесть митрополитов выступили с заявлением, в котором утверждали, что Патриарх более не может называться «защитником веры», поскольку он ее «предал», совершив действия, «противоречащие учению Иисуса Христа и Его Святому Евангелию», пишет «Vatican Insider». Причиной гнева архиереев стал тот факт, что присутствуя на межрелигиозных встречах, Патриарх с почтением приподнимал Коран. Критиков Ефрема II также возмутило, что он называл основателя ислама «пророком Мухаммедом».

Шесть митрополитов также пригрозили, что если Патриарх будет упорствовать в своих заблуждениях», они рукоположат новых епископов из числа своих сторонников.

Однако остальные 30 архиереев Сиро-Яковитской Церкви, составляющие подавляющее большинство членов синода, встали на сторону предстоятеля.

В своем заявлении от 10 февраля епископы, лояльные Патриарху, охарактеризовали действия шести митрополитов как «бунт против Церкви». Если диссиденты решатся на совершение самовольных хиротоний, они будут незаконны, заявили 30 архиереев. Авторы заявления призвали «бунтовщиков» покаяться и подтвердить свое полное единство с «законным преемником Петра» (поскольку, по преданию, апостол Петр был первым епископом Антиохии, все Антиохийские Патриархи считают себя его преемниками).

После этого критики Патриарха написали письмо, в котором выразили сожаление о случившемся, однако архиереи, лояльные Ефрему II, сочли, что этот текст не отражает всей серьезности их проступка.

Участники совещания в Атшане заявили, что данный вопрос может быть рассмотрен на внеочередном синоде, который состоится в течение Великого поста.

К сожалению, конфликт среди сиро-яковитов – далеко не единственный из тех, что омрачают жизнь ближневосточных христианских общин. Прошлым летом часть епископата Мелькитской (греко-католической) Церкви потребовала отставки патриарха Григория III Лахама. Другой католический патриарх восточного обряда – глава Халдейской Церкви Рафаэль Луис Сакко вступил в конфликт с епископами из стран Запада, которые принимали у себя клириков, покинувших Ирак без разрешения священноначалия. А сиро-католический патриарх Игнатий Юсиф Юнан в минувшем декабре запретил в служении трех священников, написавших Папе письмо с просьбой отправить в отставку епископа иракского Мосула Юханну Бедроса Муше.

Источник: Благовест-инфо