Конференция «Этика и Реформация» состоялась в московском лютеранском соборе

Конференция «Этика и Реформация» состоялась 31 октября, в день Реформации, в московском Кафедральном лютеранском соборе Свв. Петра и Павла. Подобная встреча стала ежегодной традицией, для нее выбираются актуальные темы современного богословия, культуры, церковной жизни.

Открывая конференцию, архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр напомнил, что год назад с большим размахом было отмечено 500-летие Реформации, однако и теперь «этот настоящий праздник продолжается» – он побуждает всё глубже осмысливать значение Реформации. «Реформация – это не столько о возникновении конфессии, … сколько об обновлении Церкви, которое было необходимо», – сказал архиепископ.



В своем вступительном слове он сделал акцент на проблеме единства христиан в наши дни, подчеркнув, что «сокрушительные вызовы» ХХ века обострили эту тему: «Мы не можем больше жить отдельными домами, жить разделенными народами, мы должны быть едиными в Том, Кто принес единую Крестную Жертву за всех…». По его словам, «самое главное – что мы идем вместе по сложному пути, не боясь говорить о различиях и о разных ответах, которые мы даем на единые вопросы… Надо прежде всего понять друг друга, … определить приоритеты: есть то, что является для нас первостепенным, и есть третьестепенные вопросы – традиции, культуры, которые могут оставаться разными». Тема этики, продолжил архиепископ Брауэр, сегодня актуальна как никакая другая – не только в церковной среде, но и в общественно-политическом поле. Например, в вопросах войны и мира каждый апеллирует к своей этике, и договориться сложно. Христиане же не должны быть «сконцентрированы только на духовном», им нужно знать, как живут окружающие, и занимать активную позицию: «Мы как христиане должны быть той суверенной силой, которая должна быть слышима в нашем обществе. Этот мир всё еще нуждается, как и 501 год назад, в исцелении, в ясных, честных христианских словах».

Ректор католического Института св. Фомы в Москве священник Штефан Липке, SJ, в своем докладе проследил, как из духовных исканий Лютера выросла этика Лютеранской Церкви. По словам докладчика, в атмосфере общей тревожности начала XVI в. и личных потрясений Лютер искал выход и защиту в монашестве, однако понял, что монашеская жизнь сама по себе, выполнение уставов и правил «не делает человека праведником». Духовный кризис разрешился «откровением» о том, что человек «весь грешен», но и «весь спасен», но не своими личными усилиями, а только благодатью Божией (sola gratia). Однако Лютер «никогда не учил, что спасенный человек может делать что хочет»: «он по-новому подошел к вопросам этики – учил чисто земной ответственности в самом хорошем смысл слова», подчеркнул о. Штефан.



Далее он рассмотрел разные акценты этической модели, непосредственно происходящей из учения Лютера об ответственности: «культура ответственности и долга» в Германии; забота друг о друге и о бедных со стороны граждан и государства в Скандинавских странах; «культ личной ответственности» в США и т.д. При этом докладчик обратил внимание на некий зазор, отсутствие четкой связи между пониманием личной ответственности и ролью семьи, церковной общины в учении Лютера. Рассмотрев формирование духовности современника и оппонента Лютера св. Игнатия Лойолы, священник показал, как этот «зазор» разрешается в духовном опыте основателя Ордена иезуитов, который учил, что «ответить на благодать Божию можно только в церковной общине». Однако о. Штефан видит и общее во взглядах обоих современников – это, в первую очередь, учение о личном спасении, и утверждает, что забвение этого опыта католиками приводит к «излишнему послушанию Церкви, излишней привязанности к структурам Церкви», т.е. к избеганию личной ответственности. «Если мы хотим найти ответы, то мы можем искать их в общехристианском опыте, помня о том, что и на этой стороне, и на той стремились обновить Церковь, и что такое обновление должно быть совместным действием католиков и лютеран», – заключил докладчик.

С докладом «Сложность, слабость, свобода. Политическая проповедь: основные принципы и их применение в российском контексте» выступил доктор теологии, ректор Теологической семинарии ЕЛЦР пастор Антон Тихомиров. Обилие в информационном пространстве проповедей священнослужителей (прежде всего, православных) на политические темы, где «христианские аргументы служат для обоснования и оправдания различных политических позиций», заставили автора взяться за анализ этой темы.

Докладчик попытался сформулировать критерии политической проповеди: «это прямое или опосредованное возвещение Евангелия, использующее в качестве своего ‘носителя’ выраженное отношение проповедника к актуальной социально-политической ситуации. Причем одно должно неким образом обуславливать и усиливать другое», но ни в кем случае не отождествляться. «Это проповедь, которая не идентифицирует динамику политического и динамику Евангелия, но пытается создать между ними отношения корреляции». В идеале любая политическая проповедь должна быть «сложной проповедью, не встающей на одну простую – пусть даже и крайне позитивную – позицию, а соединяющей чистоту Евангелия с трагической переплетенностью мирских обстоятельств. При этом она должна за всей этой сложностью ситуации открывать иную перспективу, выводящую за пределы политического», размышлял далее пастор. По его словам, политическая проповедь в любом случае оказывается «рискованным предприятием», поскольку она «не может не иметь критического потенциала», что подразумевает некую «партийность» позиции проповедника. Жесткая самокритика и предельная осторожность (не путать с зажатостью, осторожность должна быть результатом внутренней свободы) позволят избежать обвинений в радикализме, полагает докладчик. Это проповедь «по определению» открытая и уязвимая, а «потому и именно в этом смысле внутреннее свободная».

Исходя из собственного опыта политической проповеди, автор предлагает два наиболее действенных и испытанных метода: «описание библейских ситуаций и элементов духовного опыта так, что они становятся ‘прозрачными’ для актуальных вопросов», а также ирония и самоирония. «В большинстве случаев – и это касается не только иронии – проповедник не должен ставить себя выше тех людей или групп, политические позиции или действия которых он критикует». Разумное применение этих принципов способно помочь проповеднику «открывать для своих слушателей вечную любовь Бога среди политического пространства любого общества, рождая в умах и сердцах своих слушателей в том числе и понимание необходимой связи между любовью и свободой», резюмировал докладчик.

Оба доклада вызвали живую дискуссию, их авторы отвечали на вопросы участников конференции.

Источник: Благовест-инфо