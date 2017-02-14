Коммерция убивает суть «дня влюбленных», считают российские религиозные деятели

Российские религиозные общины с пониманием относятся к желанию праздновать «день влюбленных» в память о святом Валентине, но напоминают о том, что коммерческая выгода и культивирование чувственных отношений вытесняют суть праздника, который с нарастающим размахом отмечается 14 февраля.

В России официального статуса праздника день всех влюбленных не имеет. С 2008 года официальный Праздник семьи, любви и верности отмечается 8 июля в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, живших в XIII веке.

Московский патриархат дистанцируется

«В Русской Православной Церкви, как и в других Церквах, так называемый день всех влюбленных, который отмечается как праздник святого Валентина, рассматривают как что-то внешнее по отношению к церковной действительности», — заявил корреспонденту РИА Новости в понедельник профессор Московской духовной академии и семинарии протоиерей Максим Козлов.

Он отметил, что в РПЦ относятся к святому Валентину «с достаточным молитвенным и историческим уважением», однако современная практика совершения его памяти, которая «святого вовсе выносит за скобки», является внешней по отношению к христианской вере.

Козлов назвал две главные причины «дистанцирования» РПЦ от этого праздника. «С одной стороны, это очевидно коммерческое мероприятие, в свое время созданное как коммерческий культ ради того, чтобы создать еще один повод для массовых продаж в довольно длинном интервале между Рождеством и Пасхой», — отметил священник. Другая причина, по словам богослова, связана с распространяющимся культом чувственных отношений, который не может приветствоваться православной традицией. «Сама по себе акцентуация на романтической влюбленности и чувственности никогда не рассматривалась в исторической христианской традиции как самое прочное основание для брака», — подчеркнул Козлов.

Католики вспоминают Кирилла и Мефодия

Праздник святых Кирилла и Мефодия, а не день святого Валентина и не день всех влюбленных, отмечается 14 февраля в россиийских католических храмах, сообщили в Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский напомнил пастве в конце воскресного богослужения в столичном храме святого Людовика, что во вторник во время литургии ее участники будут обращаться к Богу по ходатайству просветителей славян Кирилла и Мефодия, которые широко почитаются и в Православных Церквях.

«День святого Валентина отмечать католикам можно. Но при этом следует помнить, что каждый день Католическая Церковь празднует как день любви», сказал священник. Он призвал паству не забывать о том, что главное в жизни христианина — любовь, и помнить об этом надо «всегда, а не раз в году».

Мученик III века епископ итальянского города Терни святой Валентин является общим святым и Католической, и Православной Церквей, но его почитание в России является факультативным.

Не исключая возможности частных инициатив почитания святого Валентина 14 февраля, католические священники считают более подходящим для «Дня всех влюбленных» торжество Святого Семейства, когда по сложившейся традиции супруги обновляют обеты, принесенные друг другу в момент венчания. Кроме того, есть еще одни праздник покровителя семей — святого Иосифа, который отмечается ежегодно 19 марта.

Протестанты находят позитивные стороны

Несколько положительных аспектов празднования дня святого Валентина отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости первый заместитель начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников — РОСХВЕ) епископ Константин Бендас.

«Во-первых, не так часто в современном контексте мы слышим о святости. Многие наши современники, особенно представители молодого поколения, испытывают значительнее трудности с пониманием того, что такое святость», — сказал Бендас. Поскольку с определенной достоверностью известно, что был такой христианин, который за свою веру принял мученическую смерть, то его пример, по словам епископа, напоминает людям о том, что вера во Христа, определенные принципы могут быть важнее даже собственной жизни.

«День всех влюбленных, это прежде всего праздник любви между мужчиной и женщиной, причем любви именно в браке», — считает Бендас. Он напомнил, что, согласно преданию, святой Валентин был священником, который сочувствовал влюблённым и вопреки распоряжению императора тайком от всех под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. «Важнейший аспект настоящей супружеской любви – верность», — добавил епископ и призвал отмечающих день святого Валентина помнить о верности своим возлюбленным.

«С определенным сожалением стоит отметить, что традиции праздника постепенно размываются, как размываются такие фундаментальные понятия, как семья, верность, любовь, вера», — сказал Бендас. Он выразил надежду, что 14 февраля россияне вспомнят «о ключевых ценностях, заложенных в праздновании дня святого Валентина».

Иудеи ждут своего праздника

По словам президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввина Александра Бороды, день святого Валентина в еврейской традиции не отмечается, однако в иудаизме существует аналогичный «дню влюбленных» праздник «Тубе ав», который по лунному календарю выпадает на 15 ава. Обычно этот день приходится на конец июля – первую половину августа, в 2017 году его будут праздновать на 7 августа. Раввин напомнил слова Талмуда: «Не было таких радостных дней у Израиля, как Пятнадцатое ава и Йом Кипур».

«Согласно нашей традиции, 15 ава считается благоприятным днем для свадьбы, а также для знакомства жениха и невесты. В Мишне описано, что в этот день девушки одалживали друг у друга белые платья (специально, чтобы не смущать подруг, у которых нет красивых и дорогостоящих нарядов), водили хороводы и пели песни, привлекая женихов», — рассказал раввин.

Он напомнил, что в этот день в разные времена произошли сразу несколько важных для еврейского народа событий, одно из которых – отмена запрета на создание семьи между представителями разных колен Израиля.

Мусульмане не отмечают

«У мусульманских народов этого праздника нет. Он не известен в мусульманской среде, поэтому его никто не отмечает», — сказал первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Он добавил, что самая сильная любовь у мусульман — «это любовь к своему Творцу, которая должна выражаться искренне, от души, от сердца человека». Аббясов напомнил, что пророк Мухаммед призывал к тому, чтобы люди относились друг ко другу искренне и любили ради довольства Всевышнего Аллаха.

«У нас очень часто встречается такая фраза «Я тебя люблю ради Аллаха». Это чувство присуще исламу, но отдельного дня, чтобы признаваться друг другу в любви, нет», — сказал Аббясов.