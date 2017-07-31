Колумбия. Монс. Энао: убитые священники — свидетели Евангелия

Католическая Церковь Республики Колумбия понесла новую тяжёлую утрату: в ночь между 27 и 28 июля в городе Вальдивия, в департаменте Антьокия был убит молодой священник Диомер Эливер Чаваррия Перес. Причины преступления пока не установлены, а само известие было обнародовано с опозданием: правоохранительные органы имели значительные трудности с доступом в эту область, которую контролируют повстанцы из Армии национального освобождения (ELN) и преступные группировки.

Епископская конференция Колумбии на страницах своего интернет-портала опубликовала специальное заявление, выражая глубокую скорбь по поводу убийства пресвитера. Глава епархии Санта-Роса-де-Осос монс. Хорхе Альберто Осса Сото заявил:

«Мы молим Господа принять нашего священника в дом Небесного Отца; мы взываем к обращению его убийц и отвергаем любые формы насилия, которые угрожают жизни и достоинству человека».

31-летний о. Диомер Эливер Чаваррия Перес был рукоположён в священники 19 марта 2012 года. Утром 28 июля он должен был служить Святую Мессу в приходской церкви посёлка Раудал; не дождавшись священника, группа верующих отправилась в приходской дом, где и обнаружила священника мёртвым: о. Диомер был убит несколькими огнестрельными выстрелами на следующий день после своего дня рождения.

Руководитель отдела пастырского служения поместного епископата монс. Эктор Фабио Энао отметил, что, несмотря на успехи в примирении между правительством и Революционными вооруженными силами Колумбии (ФАРК), священники в деревнях не находятся в безопасности и поэтому необходимо предоставить им дополнительную защиту:

«За последние годы были убиты десятки священников. Многие из них погибли от рук наркоторговцев, других казнили военизированные или партизанские группы, однако ни один из священников никогда не сомневался в своей миссии. Несмотря на страх, который является нормальным чувством в этих условиях, никто из священников никогда не думал оставить своих людей одних, при этом хорошо зная о неизбежном риске».

Предстоящая поездка Папы Франциска в Колумбию в сентябре этого года станет важным событием для поместной Католической Церкви.

«Особенным днём визита станет 8 сентября в Вильявисенсио, в праздник Примирения, — отметил монс. Эктор Фабио Энао. — Мы ждём от Святейшего Отца решительного призыва во имя Бога к справедливости и миру, это будет прекрасной возможностью. Папа Франциск хорошо знает — со времён своего служения в Буэнос-Айресе — о нашей жизни, страданиях и служении нашей Церкви, которая за последние годы дала большое свидетельство о Христе, несмотря на ситуацию страшного насилия».

В интервью Ватиканскому радио монс. Энао говорил также о чувствах людей и целых общин, сплочённых вокруг своих священников: прихожане продолжают нести свидетельство веры своих погибших пастырей.

На фото — о. Диомер Эливер Чаваррия Перес (1986-2017)

Источник: Радио Ватикана