Количество католиков в Конгрессе США постоянно растет

Несмотря на заметное снижение количества американцев, которые считают себя христианами, их доля среди конгрессменов остается на высоком уровне, близком к началу 60-х годов ХХ века, предает Радио Ватикана.

В соответствии с последними данными исследовательского центра «Pew», опубликованными 3 января 2017 года, 91% членов нового состава Конгресса США являются христианами, в то время как в начале 1961 г. этот показатель составлял 95%. Исследования, проводимые на регулярной основе с 1972 г. также показали, что неуклонно уменьшается процент христиан среди населения США, особенно среди молодежи.

Высокая доля верующих в составе Конгресса 115-го созыва особенно бросается в глаза по сравнению с основными изменениями, происходящими в американском обществе, заявила в интервью «New York Times» автор доклада Александра Сандстром. Она напомнила, что в предыдущем Конгрессе было 491 христиан, а сейчас их — 485. «Таким образом, мы можем сказать, что Конгресс действительно, по крайней мере, с точки зрения религиозной, очень сильный», — считает исследовательница.

Среди 293 республиканцев в нынешнем составе двухпалатного парламента Соединенных Штатов 291 христианин, два других исповедуют иудаизм. Демократы в религиозном отношении более разнообразны: 80% среди них отождествляют себя с христианством, в то время как остальные исповедуют иудаизм, буддизм, индуизм и ислам. Только один человек в Конгрессе — демократка Кёрстен Синема из штата Аризона сказала, что не принадлежит ни к одной из религий.

В последние десятилетия происходит значительное снижение количества протестантов: если в 1961 г. их было 75% от общего числа депутатов, а католиков — 19%, то в настоящее время эти показатели составляют соответственно 56% и 31%.

По словам одного из директоров института «Pew» Грегори Смита, трудно объяснить, почему Конгресс с религиозной точки зрения является настолько сильным и стабильным, особенно если принять во внимание тот факт, что он является «плодом выбора» 535 отдельных избирателей, каждый из которых имеет собственные отличительные особенности. В то же время, он отметил, что это показывает положительный аспект религиозного фактора. «Многие американцы говорят нам, что когда речь идет о должности президента, важно, чтобы он разделял их веру», — сказал Смит.

Результаты исследования, представленные в начале года, также показывают, что почти половина американцев признались, что им было бы трудно голосовать за кандидата, который не верит в Бога. Согласно докладу центра «Pew», только один конгрессмен в истории сказал, что не верит ни в какого Бога — это было в 2007 году, когда член Палаты представителей демократ из Калифорнии Пит Старк публично заявил, что он не верит ни в какое Высшее Существо. В 2010 году он был переизбран, но через два года потерял свое место.