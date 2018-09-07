Число католических священников, убитых с начала года по всему миру, возросло до 25 человек

Количество католических священников, убитых с начала 2018 года по всему миру, возросло до 25 человек. Последние два подобных случая были недавно зарегистрированы в Мексике и Соединенных Штатах, сообщает Седмица.ру со ссылкой на польское католическое издание wiara.pl.

Тело священника Уильяма Костелло нашли 17 августа 2018 года в Техасе, а тело священника Мигеля Жерарда Флореса Эрнандеса — 25 августа в мексиканском штате Мичоакан.

В 2018 году в Америке убили 10 священников Католической Церкви, в Африке — 10, в Азии — 3, в Европе — 1. Больше всего священников — шестеро — погибли в Мексике, по трое в Нигерии и Центрально-Африканской Республике, двое на Филиппинах и по одному в Малави, Демократической Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Колумбии, Сальвадоре, Венесуэле, Перу, США, Индии и Германии.