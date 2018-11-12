Когда Святыня приходит к людям: мощи блаженных преподобномучениц Олимпии и Лаврентии прибыли в Москву (+ФОТО)

Минувшие выходные (10-11 ноября) католики византийского обряда, да и все, кому посчастливилось в эти дни побывать в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве запомнят на долгие годы. В столицу России по благословению Ординария для католиков византийского обряда на территории РФ епископа Иосифа Верта прибыли мощи блаженных сибирских преподобномучениц, Одимпии Биды и Лаврентии Герасымив, в сопровождении монахинь из Конгрегации Сестер Святого Иосифа Обручника Пресвятой Девы Марии Рафаилы Годий и Павлы Дубасюк, ныне служащих при церкви Матери Божьей Неустанной Помощи в городе Прокопьевске (Кемеровская область).

По случаю этого знаменательного события в главном храме Архиепархии Божией Матери были отслужены две Божественные Литургии: в субботу, сразу по прибытии реликвии, и тожественная служба в воскресенье. Предстоятельствовал на воскресном богослужении настоятель прихода Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия в городе Барановичи (Беларусь) о. Евгений Малиновский, а сослужили ему администратор московской общины греко-католиков о. Василий Вайда, о. Кирилл Миронов (до недавнего времени — настоятель прихода Матери Божией Неустанной Помощи в Прокопьевске) и настоятель армяно-католического прихода в Москве протоархимандрит Петрос Есаян.

По завершении богослужения все желающие смогли почтить мощи блаженных мучениц сестер Олимпии и Лаврентии. Обратившись к собравшимся, о. Василий Вайда выразил огромную признательность сестрам Павле и Рафаиле, которые привезли реликвию в Москву, священнослужителям, принявшим участие в богослужении, а также настоятелю Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве о. Владимиру Кабаку.

Со своей стороны, возглавлявший богослужение о. Евгений поблагодарил о. Василия за предоставленную ему честь, поблагодарил за молитву всех собравшихся, и отметил, что сегодня у него двойной праздник: возможность почтить реликвию и своеобразный «дебют» – он первый раз в жизни служил в Кафедральном соборе в Москве и впервые предстоятельствовал на богослужении на украинском языке. Отец Кирилл, который был одним из участников паломничества к месту захоронения преподобномучениц в поселке Харск Томской области, в своей краткой, обращенной ко всем присутствующим речи отметил уникальность происходящего на глазах у всех события: это не мы идем в паломничество к реликвии, а реликвия совершает паломничество навстречу нам, дабы укрепить нас в вере и даровать столь необходимую в наше сложное время твердость духа.

Ольга Дубягина (Москва)

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