Когда католики ссорятся в Сети: проект «Catholic Voices Italia»

Журналистский проект «Catholic Voices Italia» организовал трехдневный курс, посвященный общению в социальных сетях. Цель курса – обучение позитивной коммуникации, основанной, по словам Папы Франциска, на истине и милосердии.

Как пояснила основательница проекта «Catholic Voices Italia» Мартина Пасторелли, его задача – снабдить католиков необходимыми инструментами, чтобы они умели в современном секуляризованном обществе делиться своей верой даже в открыто враждебных к Церкви контекстах. К сожалению, сегодня в цифровом мире католики не отличаются от остальных меньшей конфликтностью и большей способностью продвигать культуру встречи, отмечают сотрудники проекта. Иногда создается впечатление, что христиане не умеют делиться свидетельством Евангелия даже друг с другом. Часто в Сети происходят бесплодные и не очень назидательные столкновения. Как же обрести евангельский стиль общения в Интернете?

Преподаватель Папского университета Святого Креста, известный блогер Бруно Мастроянни считает, что «необходимо научиться вести дискуссии, не опускаясь до словесной перепалки». Успешный диспут возможен только если мы не выходим за рамки темы и сосредоточены на содержании. В доцифровую эпоху, пояснил Мастроянни, было меньше кафедр, поэтому контрасты были не так очевидны. Нужно также помнить, что Интернет облегчает ссоры, и с католиками происходит то же самое, что и с другими людьми, разделяющими одни и те же ценности, но имеющими разные мнения. Чтобы преодолеть ссоры, нужно научиться общаться, имея в виду, что в цифровом мире наш собеседник всегда перед нами.

«Парадоксально, но мы, католики, довольно безграмотны в общении. Когда мы дискутируем в Сети, не очень-то заметно, что мы, согласно Евангелию, любим друг друга. Наоборот, идет процесс дискредитации друг друга и дискредитации церковных властей», — считает журналист Гуидо Мочеллин, который в газете «Аввенире» ведет рубрику «Викицерковь». «Единственным выходом мне представляется терпеливое апостольство, — говорит Мочеллин, подчеркивая, что наиболее «продуктивное» общение основано на конкретных историях христианского свидетельства, например, на свидетельстве веры во время болезни. Позитивное общение избегает вопросов «церковной политики», которая вторична по отношению к христианскому поиску. «К сожалению, — констатирует журналист, — сегодняшняя модель дебатов среди католиков рождается от телевидения…. Они основаны не на рассуждении, а на предубеждении и поддержке ´своей команды´».

Источник: Радио Ватикана