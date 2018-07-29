К ВДМ-2019 объявлен международный конкурс для католических кинорежиссеров

По случаю Всемирного Дня Молодежи, который пройдёт в Панаме в 2019 году, объявлен конкурс, целью которого является привлечь молодых кинорежиссеров создавать короткие видео, распространяющих истину, красоту и доброту. Об этом сообщает портал «Католический Оглядач».

Конкурс носит название «Делись историей» и включает четыре категории: лучший фильм для подростков до 18 лет, лучший фильм для взрослых от 18 лет, лучшее видео с оригинальной музыкой и лучшее освещение текущей благотворительной или миссионерской деятельности.

«Мы ищем любой случай, чтобы лелеять следующее поколение молодых кинорежиссеров, создателей видео и тех, кто стремится делиться своими историями через влиятельный ресурс кинематографа», — заявил представитель католической кинематографической компании «Goodness Reigns».

Победитель в каждой категории получит приз в сумме 1000 долларов.

Конкурс является официальной частью ВДМ-2019 в Панаме. Отдельные фильмы будут показаны в течение 22-27 января в рамках проведения Дня молодежи в этой стране.

Сообщается, что продолжительность представленных фильмов должна быть не более 7 минут. Заявку на участие необходимо подать до 15 октября 2018 г.

Участников будут оценивать по их способности передать послание, привлечь молодежь, развить оригинальный контент и побуждать зрителя к размышлениям.

Темы фильмов могу месить учение Церкви, жития святых и истории из Библии. Также можно освещать тематику таинств, вопросам социальной справедливости и миссионерской деятельности.

Больше информации о конкурсе можно найти по ссылке: www.goodnessreigns-contest.com