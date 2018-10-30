Ко Дню памяти жертв политических репрессий. Жизнеописание Андрея Анохина

День памяти жертв политических репрессий в нашей стране установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий» и ежегодно отмечается 30 октября.

Дата для установления данного памятного Дня была выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, которую политзаключенные объявили в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.

Подсчитать точное число всех пострадавших от тоталитарного режима невозможно. По данным комиссии по реабилитации при президенте РФ, безвинно репрессированных — миллионы, и значительное число их нигде не было учтено. По сохранившимся документам только в период с 1921 по 1953 год были репрессированы 4,6 млн. человек. Важно помнить, что в число пострадавших входят не только сами репрессированные, но и их дети, которые в результате преследований остались без опеки родителей. По данным комиссии при президенте РФ на конец 2015 года, с момента действия закона «О реабилитации жертв политических репрессий» были реабилитированы более 3,7 миллиона человек. В том числе речь идет о делах, имевших большой общественный резонанс, в частности, о реабилитации Патриарха Тихона и его окружения, известных деятелей меньшевистской партии — Марка Бройдо, Николая Суханова, ученого-биолога Николая Тимофеева-Ресовского. В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению. В 1992 году была создана Комиссия при президенте по реабилитации жертв политических репрессий.

Политическим преследованиям подверглись и крестьянство, и интеллигенция, и рабочие, и военные. Подверглись преследованиям представители абсолютно всех религиозных конфессий. «Волгой народного горя» называл Александр Солженицын бесконечный «поток» репрессированных в то время. 30 октября — это День памяти о миллионах искалеченных судеб.

Ниже — краткий рассказ об одной из типичных судеб-трагедий того непростого времени.

Андрей Иванович Анохин родился в 1887 году в с. Барятине в крестьянской семье. До 1917 года занимался сельским хозяйством и отхожим промыслом по выработке овчин. В 1914 году поступил на службу в Медынскую полицию конным стражником, охранял казначейство и конвоировал арестованных. В 1916 году призван на военную службу и отправлен на фронт. Служил рядовым три с половиной года в 62-м Суздальском полку. После демобилизации вернулся в Барятино.

Андрей Иванович имел собственное хозяйство, лошадь, обрабатывал землю, кормил жену и трех дочерей, в колхоз не вступил. В 1932 году арестовывался органами ОГПУ по подозрению в хранении оружия, через десять дней отпущен.

2 ноября 1937 года Андрея Анохина арестовали как активного защитника церковных интересов, оказавшего сопротивление местной власти, пославшей рабочих разбирать кирпичную ограду вокруг барятинского храма. В обвинительном заключении утверждается, что арестованный Анохин признал себя виновным в контрреволюционной деятельности, хотя из его ответов на вопросы дознавателя ясно видно, что этого не было. Единственное, что побудило его участвовать в конфликте, это желание защитить храм, где его крестили младенцем, где он венчался со своей женой Ириной Михайловной, и где крестил дочерей Нину, Анну и Татиану. А его «угрозы» особо ретивым рабочим заключались в предупреждении: «…не нужно разбирать ограду, совестно тебе будет».

Тройка УНКВД Смоленской области 20 ноября 1937 года постановила: «Анохина Андрея Ивановича расстрелять. Лично ему принадлежащее имущество конфисковать».

Приговор приведен в исполнение 8 января 1938 года в 16 часов в г. Медыни. Место захоронения неизвестно.

Источник: feofila.ru